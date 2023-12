Dying Light 2 Stay Human: disponibile l’evento festivo e un nuovo aggiornamento

Techland ha dato il via al nuovo evento festivo per Dying Light 2 Stay Human. Intitolato Winter Tales 2023, l’evento sarà attivo fino al 5 gennaio e introdurrà nuovi nemici a tema natalizio che i giocatori potranno affrontare, come Uncle Snow e Naughty Infected. Guarda il trailer dell’evento qui sopra.

Come parte delle celebrazioni natalizie del gioco, i giocatori possono anche ottenere gratuitamente il pacchetto Hakon per tutta la durata dell’evento. Per prendere parte all’evento, i giocatori possono andare al negozio di Baka e prendere i suoi nuovi premi, che possono poi essere soddisfatti utilizzando la casella di posta di Baka per inviare lettere e attendere i lanci aerei. Questo introduce Naughty Infected, da cui i giocatori dovranno recuperare i regali rubati. L’evento ha l’obiettivo globale di raccogliere 9.000.000 di regali di Winter Tales, il cui completamento ricompenserà tutti i giocatori di Dying Light 2 Stay Human con il fascino infetto di pan di zenzero. La patch porta con sé anche una serie di nuovi contenuti, tra cui nuove armi da lancio sotto forma di coltello da lancio esplosivo PK Tool e shuriken, nonché armi ad asta come nuovo tipo di arma da mischia. Di seguito una panoramica tramite Steam:

Vestirete i panni di un viandante che ha il potere di cambiare il destino della Città. Ma le vostre eccezionali abilità hanno un prezzo. Tormentati da ricordi che non riuscite a decifrare, partite per scoprire la verità e vi ritrovate in una zona di guerra. Affinate le abilità: per fare amicizie e sconfiggere i nemici avrete bisogno sia di cervello che di muscoli. Svelate gli oscuri segreti custoditi da chi detiene il potere, scegliete con chi allearvi e decidete il vostro destino. Ma dovunque vi portino le vostre azioni, c’è una cosa che non potete mai dimenticare: dovete restare umani.

Dying Light 2 Stay Human è disponibile per PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC tramite Steam.