Call of Duty Modern Warfare 3 e Warzone: svelato l’evento natalizio

CODMAS è arrivato, pronto per sfidare i giocatori con nuove mappe stagionali, modalità, una serie di premi unici e molto altro ancora in Modern Warfare III Multiplayer, Zombies e Call of Duty: Warzone. CODMAS è qui per sfidarvi con nuove mappe stagionali, modalità, una serie di premi unici e molto altro ancora in Modern Warfare 3 Multiplayer, Zombies e Call of Duty: Warzone. Sfidate l’ira di Santa’s Slayground e accumulate una nuova serie di ricompense per inaugurare il nuovo anno.

Che i festeggiamenti inizino presto con l’imminente evento CODMAS! Quest’anno, lo spirito di Halloween si è trasferito alle festività invernali con l’apparizione di Babbo Gnaws, qui per diffondere orrore e paura agli operatori di Call of Duty: Modern Warfare 3 e Call of Duty Warzone. Combattete l’abominio e celebrate la stagione dei regali con nuove mappe, modalità, sfide e ricompense a tema natalizio.

I giocatori potranno sfidare l’ira di Santa’s Slayground e accumulare una nuova serie di ricompense per inaugurare il nuovo anno. L’evento CODMAS si svolgerà dal 19 dicembre alle 19:00 al 3 gennaio alle 17:00 e comprende una sfida a tempo limitato insieme a speciali attività di gioco e aggiornamenti delle mappe in Multiplayer, Zombies e Call of Duty: Warzone.