Trust presenta la nuova gamma di speaker

Trust presenta una nuova gamma di altoparlanti da gioco compatti, di alta qualità e dal prezzo accessibile, che consentono ai gamer più esperti di godere della loro esperienza audio come mai prima d’ora. A partire da 29 euro e tutti al di sotto dei 50 euro, gli speaker Javv, Wezz, Cetic e Thorne firmati Trust offrono ai giocatori una qualità del suono eccellente attraverso dispositivi di piccole dimensioni, illuminati e alimentati via USB.

GXT 606 Javv RGB Illuminated 2.0 Speaker Set:

Anch’esso rinnovato, il Javv assume una nuova personalità con il suo nuovo design nero. Compatto e facile da usare, è dotato della stessa semplice funzionalità plug and plug inclusa in tutti i diffusori Trust. Una manopola facile da maneggiare sulla parte anteriore permette agli utenti di controllare il suono, mentre un pulsante di controllo a sfioramento sulla parte superiore consente di accendere e spegnere l’illuminazione RGB. Disponibile da subito, il Javv è in vendita al prezzo di 29,99 euro.

GXT 611 Wezz Illuminated 2.0 RGB Speaker Set:

Dallo stile inconfondibile, il Wezz è uno speaker coloratissimo. La parte anteriore completamente decorata con illuminazione RGB pulsante offre il giusto intrattenimento a film, musica e giochi, con diversi effetti luminosi che possono persino cambiare con ritmo della musica. Inoltre, il suono e la luce possono essere controllati con un telecomando separato in dotazione, per una maggiore comodità. Disponibile da subito, il Wezz è in vendita al prezzo di € 39,99.

GXT 612 Cetic Bluetooth Gaming Speaker Set

Grazie alla connessione Bluetooth, Cetic funziona in modalità wireless o via cavo tramite l’ingresso audio da 3,5 mm. L’illuminazione RGB multicolore regolabile tramite touch aggiunge un tocco di stile alle configurazioni dei giocatori, mentre la sua struttura in plastica riciclata al 76% lo rende green indipendentemente dalla tipologia di colore. Disponibile da subito, Cetic è in vendita al prezzo di 49,99 euro.