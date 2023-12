Sconti di gennaio: iniziate le promozioni su PlayStation Store

PlayStation ha scelto di festeggiare questo finale di 2023 che affaccia poi verso il prossimo anno, con tante offerte negli sconti di gennaio sul PlayStation Store. Il più grande evento di scontistica dell’anno targato Sony, parte oggi 20 dicembre e durerà fino al 18 gennaio, andando a toccare giochi e DLC, come Call of Duty: Modern Warfare III – Bundle Cross-Gen (30% di sconto), EA SPORTS FC 24 Standard Edition per PS4 e PS5 (60% di sconto) e Mortal Kombat 1 Standard Edition per PS5 (40% di sconto). Ma la lista totale è veramente lunga, come potete vedere qui sotto, dalla pagina del PlayStation Blog:

Elenco dei giochi degli Sconti di gennaio

