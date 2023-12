Gioco dell’anno 2023 di PlayStation Blog: svelati i vincitori

Con le votazioni conclusesi il 18 dicembre, sono stati pubblicati i vincitori delle 18 categorie del Gioco dell’anno 2023 di PlayStation Blog, a partire, ovviamente, dal miglior gioco del 2023, che è andato a Marvel’s Spider-Man 2. Si potrebbe dire in realtà un vero e proprio trionfo per il titolo di Insomniac Games, che si aggiudica ben 9 premi, la metà precisa (compreso quello di miglior studio). Ricordiamo che tutti i vincitori sono stati selezionati interamente in base alle preferenze dei giocatori, per i titoli che si sono contraddistinti in questo 2023. Potete vedere l’intera lista, come pubblicata sul PlayStation Blog, qui sotto:

Miglior nuovo personaggio: Venom – Marvel’s Spider-Man 2

Miglior storia: Marvel’s Spider-Man 2

Miglior grafica: Marvel’s Spider-Man 2

Miglior direzione artistica: Alan Wake 2

Miglior audio design: Marvel’s Spider-Man 2

Colonna sonora dell’anno: Marvel’s Spider-Man 2

Miglior accessibilità: Marvel’s Spider-Man 2

Miglior uso del DualSense: Marvel’s Spider-Man 2

Miglior esperienza multigiocatore: Baldur’s Gate 3

Miglior gioco in corso: Fortnite

Miglior espansione: Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

Miglior gioco sportivo: EA Sports FC 24

Miglior gioco indipendente dell’anno: Sea of Stars

Gioco PS VR2 dell’anno: Resident Evil Village VR Mode

Gioco PS4 dell’anno: Hogwarts Legacy

Gioco PS5 dell’anno: Marvel’s Spider-Man 2

Studio dell’anno: Insomniac Games

Gioco più atteso del 2024 e oltre: Grand Theft Auto VI

Qui sotto il logo del Gioco dell’anno 2023 di PlayStation Blog