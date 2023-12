Devolver Digital: domani 21 dicembre evento natalizio con nuovi dettagli sui giochi in uscita

Domani 21 dicembre, alle 17:00 ora italiana, si terrà il Devolver Public Access – Holiday Special 2023, evento natalizio targato Devolver Digital, visibile sul canale YouTube del publisher.

Come dice la descrizione che accompagna l’attesa del video, verranno condivisi nuovi dettagli su Baby Steps, Pepper Grinder e The Plucky Squire.

Questa la descrizione completa:

Unisciti a Mr. Meatless, a Babbo Natale e ad altri ospiti a sorpresa mentre condividono nuovi look e dettagli su Baby Steps, Pepper Grinder e The Plucky Squire in questo normalissimo e del tutto sano speciale natalizio.

Lo show potrebbe dunque rientrare negli ormai classici canoni umoristici di Devolver Digital, come successe con i Devolver Delayed, dove venivano mostrati i giochi rinviati al 2024, due dei quali erano proprio Pepper Grinder e The Plucky Squire. Staremo dunque a vedere cosa mostrerà il team texano, e noi, ovviamente, vi faremo sapere.