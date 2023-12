World of Warcraft: svelato il programma del 2024

Nell’imminente 2024, l’universo di Warcraft festeggerà alcune importanti ricorrenze, con gli avventurieri di Azeroth invitati a festeggiarle nel corso di tutto l’anno. Tra questi, si festeggerà il 10° anniversario di Hearthstone a marzo e il 20° anniversario di World of Warcraft a novembre, in contemporanea con il 30° anniversario dell’universo di Warcraft.

Per avere un assaggio di cosa riserverà l’anno nuovo, il team di sviluppo di World of Warcraft ha voluto condividere alcuni dei progetti previsti.

Nel blog, la produttrice esecutiva di World of Warcraft, Holly Longdale, riflette sul 2023 e ci racconta cosa riserva il futuro sia per WoW moderno che per WoW Classic. All’inizio dell’anno prossimo, giocatori e giocatrici potranno aspettarsi:

Semi del Rinnovo di Dragonflight (10.2.5) Spedizioni con Seguace Missioni dell’epilogo di Dragonflight Puoi esplorare e provare funzionalità aggiuntive sul Reame Pubblico di Prova

Beta di Cataclysm Classic Le iscrizioni aprono oggi!

Season of Discovery: Fase 2 Raggiungi il nuovo livello massimo 40 con la nuova incursione a Gnomeregan e la nuova zona per il PvP nel mondo di gioco a Stranglethorn Vale.

Reami Hardcore: modalità Self-found in solitaria

In primavera/estate, verrà data alla community la possibilità di fornire un feedback con l’alfa e la beta dell’espansione The War Within.

Per ulteriori informazioni sui contenuti in arrivo per Dragonflight e WoW Classic è disponibile il blog post dedicato.

Qui sotto potete vedere la roadmap del 2024.