Industry Giant 4.0: il simulativo industriale arriva nella seconda metà del 2024

Lo sviluppatore Don VS Dodo e l’editore Toplitz Productions hanno annunciato che Industry Giant 4.0, simulatore di strategia economica in tempo reale, arriverà su PC nella seconda metà del 2024. Per l’occasione è stato pubblicato anche un nuovo teaser trailer.

Il gioco consente ai giocatori di costruire un impero industriale ispirato a icone del business come Rockefeller e Bezos, affrontando sfide come le normative climatiche e le crisi economiche. Industry Giant 4.0 offre diversi settori da gestire, enfatizzando il processo decisionale strategico, l’efficienza delle risorse e la navigazione degli eventi globali per gli attori che mirano a creare e sostenere un business fiorente.

Qui sotto la galleria degli screenshot.

Qui sotto ulteriori dettagli dalla pagina Steam del gioco:

Settore industriale:

25 settori industriali diversi, tra cui minerario, agricolo e manifatturiero, con circa 60 merci da gestire (materie prime, semilavorati, prodotti finiti).

Caratteristiche personalizzate:

Definisci la filosofia della tua azienda all’inizio della partita. Questa determinerà gli eventi che si verificheranno e le opzioni tra cui scegliere per le normative e il marketing. Inoltre, influenzerà altri elementi come i prestiti e le tasse.

Gestione dettagliata dell’attività:

Sfrutta dati raccolti in tabelle e grafici diversi, monitora il flusso commerciale e controlla lo stato e l’efficienza di impianti, negozi e magazzini per risolvere i problemi di produzione e implementare ottimizzazioni adeguate.

Sviluppo industriale cronologico:

Svariati edifici cittadini e molti negozi di diverse dimensioni, distribuiti in periodi e categorie (cibo, moda, decorazioni/arredamento per la casa, hardware, elettronica).

Gestione dettagliata della logistica:

Trasporta merci con camion, treni e navi. Costruisci strade e ferrovie e predisponi dei programmi per specificare la quantità di merci da trasportare in ciascun periodo di tempo.

Sfide stagionali:

Le stagioni influenzano la produzione di determinate materie prime come il cibo, pertanto il comportamento dei consumatori varia a seconda del periodo dell’anno.

Mappe, zone ed eventi:

Svariati scenari, diversi tipi di zone, storie di aziende con particolari filosofie, oltre a eventi che a volte sono casuali, altre si basano su avvenimenti reali.