PlayStation 5 ha superato 50 milioni di console distribuite

Sony Interactive Entertainment ha dichiarato che le vendite di PlayStation 5 hanno superato i 50 milioni di unità in tutto il mondo.

Come riferito da The Financial Times, la console ha raggiunto il traguardo delle vendite il 9 dicembre 2023, poco più di tre anni dopo il lancio nel novembre 2020.

Secondo quanto riferito, la PS4 aveva raggiunto i 50 milioni di vendite dopo 160 settimane, una settimana più velocemente di quanto sia riuscita a fare la PS5, anche se la console della scorsa generazione non ha dovuto affrontare gli stessi problemi di approvvigionamento legati al Covid che hanno frenato la distribuzione della generazione attuale, oltre a diverse difficolta nella produzione dei componenti.

“Il raggiungimento di questa pietra miliare delle vendite di PS5 è una testimonianza dell’incrollabile supporto della comunità globale di PlayStation e della loro passione per le incredibili esperienze create dai talentuosi sviluppatori di PlayStation Studios e dei nostri partner”, ha dichiarato Jim Ryan, CEO uscente di SIE.

“Siamo grati a tutti i nostri giocatori che si sono uniti al viaggio di PS5 fino ad ora, e siamo entusiasti che questa sia la prima stagione natalizia dal lancio in cui abbiamo una fornitura completa di console PS5 – quindi chiunque voglia averne una può averla”.

Sony aveva annunciato il superamento di 46 milioni di PS5 distribuite a novembre.

Sony punta alla spedizione di 25 milioni di console PS5 durante l’anno fiscale in corso che terminerà a marzo 2024. Se si raggiungesse questo obiettivo, si batterebbe il record di vendite di console stabilito 25 anni fa, quando per la PlayStation originale erano state distribuite 22,6 milioni di unità in un periodo di 12 mesi.

Ricordiamo infine che da novembre è disponibile anche il modello Playstation 5 Slim: una volta esaurite le scorte del modello di lancio, la console Slim diventerà l’unica disponibile.