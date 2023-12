Dungeons Of Hinterberg: il nuovo gameplay svela il ghiacciaio

Regina Reisinger e Philipp Schuerz di Microbird Games, rispettivamente art director e technical director direttore di Dungeons Of Hinterberg, hanno mostrato una sessione gameplay di oltre 15 minuti del loro titolo con puzzle, mostri e dungeon. Potete vederlo nel video fatto uscire dal publisher Curve Games.

Giusto in tempo per Natale, gli sviluppatori hanno deciso di dare un’introduzione approfondita a uno dei mondi più freddi. I due co-fondatori di Microbird, citati ad inizio news, guidano i giocatori in un tour attraverso il freddo e incantevole mondo del Ghiacciaio, esplorando i nuovi poteri acquisiti dalla protagonista Luisa, facendo attenzione ai nuovi mostri e ammirando gli splendidi dintorni.

Per gli sciatori, in questo bioma potrebbero esserci inoltre delle attrazioni familiari: potete quindi scivolare lungo il pendio della montagna e dare un’occhiata in anteprima a ciò che vi aspetta in questo nuovo scenario.

Dungeons Of Hinterberg arriverà nel 2024 (data precisa ancora non annunciata), su Steam e Xbox Series X/S, anche attraverso il Game Pass.

Questa la descrizione del gioco, tramite la pagina Steam:

Benvenuti a Hinterberg, una nuova località turistica nelle idilliache Alpi austriache! Vestirete i panni di Luisa, un’apprendista avvocato in burn-out che si prende una pausa dalla sua frenetica vita aziendale per conquistare i Dungeon di Hinterberg. Ci sono molti dungeon da trovare e avventure da vivere a Hinterberg: Luisa verrà mandata via il primo giorno o rimarrà per diventare una Master Slayer? C’è solo un modo per scoprirlo…

Esplora le Alpi

Scendere con lo snowboard da un ghiacciaio, fare zipline nella foresta, scalare una montagna o prendere un caffè in riva al lago… Non mancano i luoghi da scoprire mentre siete alla ricerca del vostro prossimo dungeon!

Sconfiggi con stile

I mostri si nascondono dietro ogni angolo a Hinterberg e le vostre abilità con la spada e la magia sono essenziali per tenerli a bada. Sfrutta il vento, evoca uno snowboard dal nulla o congela i tuoi nemici in un blocco di gelatina

Trova la tua via d’uscita

Per affrontare un dungeon non bastano un’attrezzatura sportiva all’avanguardia e un buon braccio di spada: I sotterranei di Hinterberg sono pieni di enigmi che vi sorprenderanno e vi metteranno alla prova. Per risolverli, usate la vostra testa, le vostre abilità magiche e tutti i trucchi del manuale!

Incontra la gente del posto

Passate le notti a stringere amicizia con gli abitanti del luogo e con gli altri avventurieri! Alcuni di loro ti aiuteranno a diventare più forte o ti insegneranno nuovi trucchi, altri sono qui solo per divertirsi e farsi dei selfie… Ma le buone relazioni non solo rendono il vostro soggiorno più memorabile: sono la chiave per diventare un cacciatore migliore!