Bobby Kotick lascerà Activision Blizzard il 29 dicembre

Come già precedentemente annunciato, il CEO di Activision Blizzard, Bobby Kotick, lascerà l’azienda a fine 2023. Ora c’è anche la data, il 29 dicembre, dopo 32 anni nell’azienda; i restanti dirigenti di Activision Blizzard, come il presidente di Blizzard Entertainment Mike Ybarra, il presidente di Activision Publishing Rob Kostich e il vicepresidente di Activision Blizzard Thomas Tippl, saranno supervisionati dal presidente di Microsoft Gaming game content and studios Matt Booty.

Oltre a Kotick, anche il vicepresidente di Blizzard Entertainment e King, Humam Sakhnini, lascerà l’azienda alla fine di dicembre e il responsabile delle comunicazioni di Activision Blizzard, Lulu Meservey, alla fine di gennaio 2024.

Tra i dirigenti che rimarranno in azienda fino a marzo 2024 ci sono il direttore amministrativo Brian Bulatao, il direttore del personale Julie Hodges, il direttore legale Grant Dixon e il direttore finanziario Armin Zerza.

Qui sotto la nota completa del CEO di Microsoft Gaming Phil Spencer sulla transizione, attraverso The Verge:

Oggi, il CEO di Activision Bobby Kotick ha annunciato formalmente che venerdì 29 dicembre 2023 sarà il suo ultimo giorno in Microsoft Gaming. Sotto la guida di Bobby, Activision Blizzard, nelle sue numerose incarnazioni, è stata un pilastro duraturo dei videogiochi. Che si tratti di Call of Duty, World of Warcraft, Candy Crush Saga o qualsiasi altro titolo, i suoi team hanno creato franchise amatissimi e intrattenuto centinaia di milioni di giocatori per decenni. Vorrei ringraziare Bobby per il suo inestimabile contributo a questo settore, per la sua partnership nella chiusura dell’acquisizione di Activision Blizzard e per la sua collaborazione dopo la chiusura – e auguro a lui e alla sua famiglia il meglio nel suo prossimo capitolo.

Con l’imminente partenza di Bobby, stiamo compiendo il passo successivo nell’allineamento di Activision Blizzard con Microsoft Gaming, apportando i seguenti cambiamenti organizzativi:

Thomas Tippl (Vicepresidente di Activision Blizzard), Rob Kostich (Presidente di Activision Publishing), Mike Ybarra (Presidente di Blizzard Entertainment) e Tjodolf Sommestad (Presidente di King) faranno capo a Matt Booty (Presidente di Game Content and Studios). I team di leadership di Activision Publishing, Blizzard e King rimarranno al loro posto, senza modifiche alla struttura di gestione degli studi e delle unità commerciali.

Brian Bulatao (Chief Administrative Officer) riporterà a Dave McCarthy (Chief Operations Officer, Microsoft Gaming).

Julie Hodges (Chief People Officer) risponderà a Cynthia Per-Lee (Corporate Vice President, Gaming Human Resources).

Grant Dixton (Chief Legal Officer) risponderà a Linda Norman (Corporate Vice President, Gaming CELA).

Armin Zerza (Chief Financial Officer) continuerà a riferire a Tim Stuart (Corporate Vice President, Finance), come già annunciato al team Finance in ottobre.

Thomas, Brian, Julie, Grant e Armin continueranno ad aiutarci nella transizione fino a marzo 2024.

Lulu Meservey (Vicepresidente esecutivo, Affari aziendali e Responsabile delle comunicazioni) lascerà ABK alla fine di gennaio. Lei ha accettato di supportare Kari Perez (Direttore generale delle comunicazioni) in un piano di transizione della leadership per il team delle comunicazioni di ABK, che riferirà a Kari. Inoltre, Humam Sakhnini (Vicepresidente di Blizzard e King) partirà alla fine di dicembre. Ringraziamo Humam e Lulu per la loro leadership nell’ultimo anno.

Per la maggior parte di voi, il vostro lavoro quotidiano rimarrà lo stesso: si tratta sempre di un’attività ordinaria per portare esperienze più innovative a un maggior numero di giocatori in tutto il mondo. A livello di leadership, questi cambiamenti forniranno la chiarezza e la responsabilità necessarie a raggiungere i nostri ambiziosi obiettivi e a promuovere una cultura accogliente, stimolante e impegnata a favore del gioco per tutti. Abbiamo un’entusiasmante lineup di giochi per il 2024 tra Activision, Bethesda, Blizzard, King e Xbox Game Studios e so che tutti noi non vediamo l’ora di condividere ulteriori dettagli con le nostre comunità di giocatori quando sarà il momento giusto.

-Phil