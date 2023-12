Party Game Speciale: i titoli da giocare in compagnia durante le festività natalizie

La stagione natalizia sta per entrare nel suo momento più alto. I genitori iniziano a nascondere i regali dai figli più ficcanaso, le nonne studiano il miglior menu possibile per il cenone e i nostri stomaci sono pronti a mettere qualche chiletto in più. Ma noi giocatori? Al di là dell’aspettare come sempre la venuta di Lord Gaben e dei suoi sconti, cosa possiamo fare noi giocatori per aggiungere un particolare twist al Natale? Ma ovviamente organizzare una bella serata a tema “party game”, uno dei generi più accessibili a grandi e piccini. Ma quale scegliere? Niente paura! In questo speciale stileremo una lista dei party games più adatti al divertimento in famiglia, e perché no anche al di fuori delle mura domestiche.

Natale a Casa “Mariello”

Mario Party Superstars

Più di 20 anni dopo l’uscita del primissimo capitolo, la serie di party game più conosciuta al mondo festeggia questa ricorrenza con una vera e propria “Mattanza All-Stars”. Riprendendo i 5 tabelloni presenti su Nintendo 64, Mario Party Superstars propone ben 100 minigiochi provenienti da tutti i capitoli principali della serie. La formula di gioco è sempre la stessa: quattro giocatori si danno battaglia in un grande gioco da tavolo fatto di minigiochi, stelle e imprevisti. Un grande gioco dell’oca per decretare il vincitore. Colui che diventerà la Superstar delle Superstars!

Super Smash Bros Ultimate

Il picchiaduro definitivo quando si parla di una serata in compagnia. Super Smash Bros Ultimate è la massima rappresentazione della folle idea ideata da Masahiro Sakurai nel 1999: fino ad otto giocatori possono scegliere la propria icona videoludica preferita e darsele di santa ragione all’interno di stage bidimensionali ambientati in svariati mondi dell’immaginario pop: Super Mario, Pokémon, Zelda, F-Zero, Metroid e perché no anche altri universi slegati dal mondo Nintendo. Grazie ai Fighter Pass infatti il gioco ha introdotto personaggi e arene ispirate a saghe come Persona, Final Fantasy, TEKKEN, Kingdom Hearts e tante altre. Insomma, una maxi rissa tra alcuni dei beniamini più famosi del nostro medium.

Mario Kart 8 Deluxe

96 circuiti, 48 personaggi e centinaia su centinaia di combinazioni possibili. Queste sono gli ingredienti che hanno reso Mario Kart 8 Deluxe uno dei titoli più venduti su Nintendo Switch. Non tanto per il suo gameplay, facile da imparare e difficile da padroneggiare in tutte le sue meccaniche, ma piuttosto per la sua formula vincente e adatta a tutte le età. Mettete quattro persone – giocatori o meno – davanti ad un televisore e una Nintendo Switch con Mario Kart 8 Deluxe e passerete una serata all’insegna del divertimento a tutta velocità, tra gare decise all’ultima curva e oggetti in grado di cambiare le sorti di una sfida o nel peggiore dei casi terminare anche le più grandi di amicizie.

Mario Strikers: Battle League Football

Cosa c’è di meglio di una partita di calcio? Una partita di calcio in cui la palla è la parte meno emozionante della partita. Mario Strikers: Battle League Football è l’ultimo capitolo della storica serie sportiva che porta l’azione del gioco più bello del mondo al massimo dell’adrenalina, catapultando due squadre da 4 giocatori in una versione Nintendara del Calcio Storico Fiorentino. Tra spintoni, oggetti e mosse speciali, Battle League Football è il gioco perfetto per accontentare anche quello zio che soffre la mancanza delle partite durante il fine settimana natalizio.

CHAOS COUCH COOP

Overcooked All You Can Eat

Tutto il meglio della follia culinaria ambientata nel Regno delle Cipolle racchiuso in un unico e corposo pacchetto. Overcooked All You Can Eat è una remastered che riporta in auge i due capitoli della serie di Ghost Town Games e Team17. Prendete i classici titoli culinari dell’era dei flash games, quelli in cui bisognava preparare un particolare piatto entro un tempo limite, ed adattateli a uno stile di gioco improntato sulla matassa in multiplayer locale. Il risultato finale è un gioco in grado di suscitare un’immediata esplosione di ilarità e delirio. Il meglio di una classica rissa in mensa senza sporcarsi per davvero. Altro che cenone di natale, qui si va da Natale a Santo Stefano fino a Pasqua dell’anno prossimo!

Party Animals

Prendete un paio di animaletti di peluche in stile “Sylvanian Families”. Fatto? Bene. Ora metteteli dentro le situazioni più assurde in ben 20 contesti differenti e incentrati sulla collaborazione di gruppo o sull’annientamento reciproco. Il risultato sarà Party Animals, un simpatico party game incentrato sull’assurdo rapporto tra la fisica e i corpi ragdoll di questi animali di pezza, che si danno battaglia o collaborano tra di loro nei modi più disparati. Tra trichechi, tori, cagnolini, gattini e molto altro, Party Animals garantisce ore su ore di puro e caotico divertimento.

Worms WMD

Uno dei titoli di strategia multigiocatore locale più iconici di sempre! La formula vincente inventata da Andy Davidson è diventata un monolite del mondo couch coop, anche grazie ai suoi vermiciattoli irriverenti e dall’estetica tremendamente “Anni ‘90”. Per chi non lo conoscesse, Worms è un titolo in cui due squadre di vermi si lanciano di tutto e di più tra proiettili, missili, granate e testate nucleari creando un loop di gameplay tra il caotico e il sadico. Nella sua versione definitiva, Worms W.M.D è un titolo che racchiude quella che può essere definita “l’essenza del brand” in tutte le sue forme, aggiungendo nuove armi, nuovi contenuti ed oltre 30 livelli di difficoltà. Ovviamente, il miglior modo per godersi questa carneficina con una grafica bidimensionale eccezionale è assieme ai propri amici in modalità multiplayer locale.

Ultimate Chicken Horse

Prendete le sconfinate possibilità offerte dal level editor di un Mario Maker o un Happy Wheels e unitelo alle premesse e ai round ad alta velocità di uno Speedrunners. La fusione di questi due elementi sarà Ultimate Chicken Horse. Questo platform di gruppo tirerà fuori la parte più subdola e infame nascosta nella tua o nelle anime dei vostri amici, dando vita a un vero e proprio massacro cartoonesco verso il traguardo. Durante le partite i giocatori potranno infatti dare forma ai livelli inserendo piattaforme, trampolini e altri mezzi per aiutare se stessi od ostacolare gli altri. Il perfetto mix di caos e anarchia in grado di rovinare più di un’amicizia.

Una serata all’insegna del movimento

Everybody 1-2-Switch

Sequel del titolo che accompagnò il lancio di Nintendo Switch, Everybody 1-2-Switch alza all’ennesima potenza il divertimento offerto dal suo predecessore trasformando una simpatica tech demo della console in un vero e proprio show televisivo con tanto di conduttore “cavalleresco”. La principale caratteristica di questo nuovo capitolo gira attorno al numero di giocatori che possono partecipare ai vari minigiochi e che arriva fino all’incredibile massimo di ben 100 persone in contemporanea utilizzando il proprio smartphone al posto dei Joy-Con. Nessuno viene lasciato indietro e tutti da grandi e piccini possono unirsi alla festa!

Just Dance 2024

Se si parla di party games incentrati sui sistemi di controllo tramite il movimento è impossibile non menzionare Just Dance. Il titolo di Ubisoft è diventato il sinonimo di videogioco dedicato ai fan della musica contemporanea, proponendo ogni anno una selezione di artisti sempre più varia e indirizzata a ogni genere di pubblico. All’interno dell’Edizione 2024 troverete grandi autori del calibro di David Guetta, BTS, Bruno Mars, Britney Spears e tantissimi altri, con un’offerta che può essere ulteriormente espansa tramite l’abbonamento Just Dance+. Dopotutto, alla fine di un cenone bello corposo c’è bisogno di smaltire il tutto con una bella sessione di balli di gruppo, no?

Samba de Amigo Party Central

Il 2023 ha rappresentato anche il ritorno di Samba de Amigo, con un nuovo capitolo della serie rhythm game di casa SEGA incentrato sul divertimento in compagnia. Impugnando i Joy-Con come delle Maracas, i giocatori si muovono seguendo il ritmo di diverse hit della musica pop del presente e del passato alla ricerca del punteggio migliore, oppure collaborando in compagnia con un amico all’interno delle modalità cooperative disponibili. Inoltre, se siete dei fan accaniti di SEGA e degli altri suoi titoli Samba de Amigo Party Central offre una serie di DLC dedicati alle canzoni più famose di Persona, Yakuza, Sonic e Space Channel 5.

Retro-Party in famiglia

Buzz (serie)

Tra i vari accessori che hanno accompagnato la vita negli scaffali di PlayStation 2, i Buzzers sono forse quelli che ancora oggi non sfigurerebbero ad una festa natalizia in famiglia. Sviluppata da Sleepydog e Relentless Software, la serie Buzz cercava di replicare le atmosfere e le dinamiche dei quiz televisivi all’interno dei comuni salotti. Suddivisa in ben 13 titoli usciti tra il 2005 e il 2010 su PS2, PSP e PS3, ogni capitolo si concentra su una particolare parte della cultura moderna. Tra musica, sport, tv, cinema e cultura pop, ogni capitolo offriva tutto il necessario per regalare a tutti una buona dose di risate. Divertimento che si è poi espanso anche al pubblico più infantile con gli spin off “Buzz Junior”, che ripropongono lo schema a 5 tasti della periferica all’interno di un vero e proprio party game a base di minigiochi e personaggi irriverenti.

Wii Sports

Ascoltate. Se il vostro viso non ha accennato neanche una singola lacrima dopo aver udito questa fantastica melodia, allora ho delle brutte notizie per voi: o siete privi di un’anima oppure non avete vissuto la nascita del fenomeno chiamato Wii Sports. La sua semplicità di gameplay lo resero la tech demo perfetta per mostrare le capacità e il potenziale dei controlli di movimento di Nintendo Wii, portando alla corte della “Grande N” un tipo di pubblico mai visto prima e interessato ad un’esperienza di gioco più caciarona e irriverente. Nella sua versione Wii Sports Resort, l’offerta ludica venne successivamente allargata con nuovi sport da provare e nuove modalità di gioco su cui competere con gli amici. E il bello è che tutto questo veniva offerto in bundle assieme alla console.

Mario Party 3 (Nintendo Switch Online)

Rimanendo sempre in ottica Nintendo, l’abbonamento a Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo permette di esplorare una vasta selezione di titoli appartenenti allo storico catalogo di Nintendo 64. Tra questi, Mario Party 3 è un’ottima alternativa ai titoli moderni della serie, per variare e provare quello che viene considerato da molti come uno dei capitoli più belli dell’era Hudson Soft. Tra le caratteristiche più interessanti del gioco troviamo la presenza di ben 10 tabelloni e ben 70 minigiochi disponibili, oltre che alla possibilità di giocare con Daisy e Waluigi, ai tempi delle new entry all’interno del grande Regno dei Funghi.

Fusion Frenzy

Ricordato come il gioco presente in versione demo assieme ad Halo: Combat Evolved, Fusion Frenzy è considerato come una piccola perla dai fan della prima Xbox. Basato sulle stesse premesse da “party game tutti contro tutti” in stile Crash Bash, Fusion Frenzy offriva una selezione di 45 minigiochi dalle premesse e regia accattivanti, proponendosi come una validissima alternativa al colosso Nintendo, anche grazie al suo stile che mischiava il cyberpunk all’arte urbana. Un mix di elementi interessante e che grazie alla retrocompatibilità di Xbox One e Xbox Series X|S torna a risplendere all’interno del catalogo di Xbox Game Pass.

Party Time in Remoto “a distanza”

Fino a questo punto ci siamo concentrati su titoli che fanno della componente multiplayer in locale il loro principale punto di forza. Ma come sappiamo, negli ultimi anni abbiamo rivisto completamente il modo in cui viviamo alcune delle nostre relazioni. L’ascesa di Discord nella comunicazione a distanza tra giocatori ha permesso alle varie community di ritrovarsi a qualsiasi ora all’interno di un server per condividere le proprie passioni. E allora quale miglior modo per concludere questa mega carrellata di giochi se non con una selezione titoli perfetti per passare le vacanze natalizie in compagnia dei propri “amici a distanza”.

The Jackbox Party Pack (serie)

Umorismo senza fine, un’estetica irriverente e tanta follia. Questi sono gli ingredienti che hanno reso The Jackbox Party Pack una delle serie di party game online più conosciute e popolari di sempre. Ogni titolo di questa ormai longeva epopea caratterizzata da ben 10 capitoli, ciascuno con ben 5 minigiochi unici e in grado di strappare una grossa e grassa risata grazie al tono demenziale che permea l’intera offerta. Come nel caso di Everybody 1-2-Switch, una sola copia di uno di questi titoli è tutto ciò che serve per dare inizio alla festa, con ogni giocatore che potrà creare il proprio profilo e unirsi alla partita collegandosi al sito ufficiale di Jackbox TV dal proprio smartphone.

Keep Talking and Nobody Explodes

Allora la situazione è questa: qui c’è una bomba e dall’altra parte del tavolo ci sono tutti gli oggetti utili a disinnescarla. Buona fortuna… Come dici? Mancano le istruzioni sulla bomba? Manuale? Di che manuale parli? Aaaah, ma certo. Non ti preoccupare, ti metto subito in contatto con i nostri migliori esperti. C’è solo un piccolo problema: il manuale è enorme e mostra il funzionamento di ogni modello di bomba esistente. Questo è il riassunto più onesto e simpatico per Keep Talking and Nobody Explodes, un puzzle game frenetico e in certi casi claustrofobico, in cui ogni round si trasforma in una corsa contro il tempo in cui giocatore ed esperti dovranno comunicare al meglio delle loro possibilità per disinnescare l’ordigno e vincere. Inoltre, tramite lo Steam Workshop è possibile scaricare migliaia di nuove mod e manuali per rinfrescare continuamente l’esperienza di gioco.

Tabletop Simulator

Questo potrebbe essere considerato come barare, perché in realtà Tabletop Simulator non è altro che un simulatore di diversi giochi da tavolo classici come Scacchi, Domino e Poker. Tuttavia, ciò che ha reso unica l’intera produzione di Berserk Games è la sua versatilità nella personalizzazione delle partite, al punto da permettere alla community di appassionati di creare i propri giochi da tavolo virtuali. Che si tratti di creazioni originali oppure di fedeli riproduzioni dei giochi più in voga sul mercato, Tabletop Simulator rompe i confini dell’esperienza ludica materiale, portandola all’interno del medium videoludico, fungendo anche da potenziale libreria e/o enciclopedia virtuale e libera.