Suicide Squad Kill the Justice League nuovo trailer sui personaggi di supporto

Warner Bros. Games e DC hanno svelato il secondo capitolo della serie Suicide Squad Insider, che approfondisce meglio Suicide Squad: Kill the Justice League, lo sparatutto d’azione-avventura in terza persona in arrivo prossimamente e sviluppato da Rocksteady Studios. Di recente è trapelata la prima immagine di Brainiac.

Suicide Squad Insider – Episodio 2 offre ai suoi fan uno sguardo ai diversi personaggi che compongono la squadra di supporto, incluso il Pinguino, che ora è un trafficante d’armi capace di aiutare ad aggiornare le armi e a costruire edifici unici ispirati ai Laboratori S.T.A.R., AmerTek, LexCorp e altre industrie che ruotano attorno al mondo DC. I giocatori potranno ingaggiare altri personaggi DC per ricevere altre opzioni di personalizzazione, come Gizmo, uno scienziato e inventore che può far atterrare veicoli armati volanti che possono essere usati in combattimento, Toyman, il genio della tecnologia che può potenziare l’equipaggiamento basandosi su diversi stili di gioco, e Hack, una proiezione astrale digitale che può hackerare le bombe al collo della Squad per aggiornare e personalizzare ogni abilità dei personaggi. Il video introduce anche una celebre supercriminale DC, Poison Ivy, disegnata in una luce tutta nuova. In Suicide Squad: Kill the Justice League, Poison Ivy è stata re-immaginata come una bambina capace di creare tossine biologiche che possono aiutare i giocatori applicando afflizioni elementali alle loro armi da mischia e granate. Inoltre, il team Rocksteady ha recentemente confermato che punterà ad aggiungere una storia in modalità offline dopo il lancio nel 2024 offrendo ai giocatori l’opzione di sperimentare la campagna principale senza una connessione internet.

Suicide Squad: Kill the Justice League uscirà il 2 febbraio 2024 per Xbox Series X/S, PlayStation 5 e PC.