Detroit Become Human vende 9 milioni di copie in tutto il mondo

Lo sviluppatore Quantic Dream ha annunciato che Detroit: Become Human ha avuto un discreto successo, con 9 milioni di copie vendute dalla sua uscita nel 2018. Lo studio ha dato l’annuncio tramite un post su Twitter. Lo studio aveva annunciato a gennaio di aver venduto oltre 8 milioni di copie di Detroit: Become Human in tutto il mondo, il che significa che da allora il gioco ha venduto un milione di copie in più nel corso del 2023. Pubblicato originariamente come esclusiva per PS4 nel 2018 e pubblicato da Sony, Quantic Dream ha auto-pubblicato il titolo su PC a dicembre 2019. Quantic Dream sta attualmente lavorando al suo prossimo titolo importante: Star Wars Eclipse. Tuttavia, il titolo di Star Wars richiederà probabilmente un po’ di tempo e i rapporti indicano che il gioco non sarà rilasciato prima del 2026 o 2027. Lo studio ha recentemente dichiarato che il gioco è ancora in fase di sviluppo.

Il gioco mette il destino dell’umanità e degli androidi nelle mani dei giocatori. In un futuro prossimo in cui le macchine sono diventate più intelligenti degli esseri umani, ogni scelta influenzerà l’esito della storia, grazie a una delle narrazioni interattive più elaborate mai scritte. Di seguito una panoramica del titolo tramite Steam:

Detroit, 2038. La tecnologia si è evoluta a tal punto che gli androidi umanoidi sono ovunque. Parlano, si muovono e si comportano come persone, ma sono solo macchine al servizio degli esseri umani. Controllate tre diversi androidi e osservate coi loro occhi un mondo a un passo dal caos… forse, il nostro stesso futuro. Saranno le vostre decisioni ad alterare il corso degli eventi e a governare la storia attraverso le complesse ramificazioni della trama. Affronterete dilemmi morali e stabilirai chi vive e chi muore. Con migliaia di scelte e decine di finali possibili, come influenzerete sul futuro di Detroit e il destino dell’umanità?

Detroit: Become Human è attualmente disponibile su PlayStation 4 e PC tramite Steam. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.

We are approaching the end of the year, and we are proud to announce that the Detroit: Become Human community has grown by 1 million since the beginning of 2023.

That’s 9 million reasons to thank you all for being part of this adventure and sharing the stories of Connor, Kara… pic.twitter.com/iGTQ9hABdT

— Quantic Dream (@Quantic_Dream) December 20, 2023