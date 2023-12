codename R: ecco il nuovo progetto di Bloober Team

Bloober Team, sviluppatore di Medium e Layers of Fear, ha annunciato un accordo di licenza e pubblicazione con Skybound Entertainment. Svilupperà un nuovo titolo, codename R basato sull’IP di Skybound Entertainment, con piani di lancio nel 2025.

Non sono stati forniti ulteriori dettagli sul progetto, ma questo è uno dei tanti titoli per cui lo sviluppatore polacco sta collaborando con una società esterna. Al momento, l’azienda sta lavorando ad un remake di Silent Hill 2 con Konami come editore e ad un nuovo titolo survival horror pubblicato da Private Division (etichetta di Take-Two Interactive). Quest’ultimo deve ancora ricevere una finestra di rilascio o piattaforme. Riguardo al remake di Silent Hill 2, Bloober Team ha affermato che il progetto “sta procedendo senza intoppi e in conformità con il nostro programma”. Sebbene sia in attesa di ulteriori novità, spetta a Konami fornire gli aggiornamenti. Il titolo horror psicologico è in sviluppo per PS5 e PC. Inoltre, è al lavoro anche su Project M con la fama di Draw Distance di Serial Cleaners.

Bloober Team SA è uno sviluppatore di videogiochi polacco con sede a Cracovia. Fondata nel novembre 2008 da Peter Babieno e Peter Bielatowicz, la società è nota soprattutto per lo sviluppo di giochi horror come Layers of Fear (2016), Observer (2017), Blair Witch (2019) e The Medium (2021). Nel gennaio 2018 Bloober Team ha ricevuto il premio Paszport Polityki nella categoria “Cultura digitale”. Possiede l’editore Feardemic.

Continuate a seguirci per ulteriori dettagli su codename R nel nuovo anno, insieme agli aggiornamenti su Silent Hill 2.