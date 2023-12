Pokemon Scarlatto e Pokemon Violetto Il Tesoro dell’Area Zero: l’avventura Epilogo arriva l’11 gennaio

Con La Maschera Turchese a settembre e Il disco indaco all’inizio di questo mese, l’espansione in due parti di Pokemon Scarlatto e Pokemon Violetto: Il tesoro dell’Area Zero, si è ora conclusa. O almeno così sembra, perché The Pokemon Company e Nintendo hanno annunciato un’avventura Epilogo per l’espansione.

La conclusione del DLC Il tesoro nascosto di Area Zero riporterà i giocatori nella Terra di Nordivia insieme a Pepe, Nemi e Penny, dove è ambientato La Maschera Turchese. Trovate il trailer ufficiale qui sopra. Ricordiamo che nel gioco vi aspettano tanti eventi Teracristal durante le festività. Di seguito una panoramica del trailer:

L’epilogo di Il tesoro dell’Area Zero per Pokémon Scarlatto o Pokémon Violetto è in arrivo l’11 gennaio 2024!

Dopo aver attraversato la Via Vittoria, il Sentiero Leggendario, il Viale della Polvere di Stelle e le tranquille distese naturali di Nordivia, la parte 2: Il Disco Indaco ha in serbo per voi incontri con Pokémon intriganti e impegnativi. Nel Disco Indaco, visitate l’Istituto Mirtillo come studente in scambio e scoprite il Bioterarium. Ognuno dei quattro biomi del Bioterarium ha Pokémon distinti e il proprio clima ed ecosistema da esplorare. La caratteristica principale di questa insolita scuola è quella di enfatizzare le lotte Pokémon sotto l’oceano. Di seguito una panoramica dei due titoli tramite il sito ufficiale:

Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto sono i primi RPG open world della serie Pokémon. Potrete godervi i capisaldi della serie (incontrare Pokémon, allearvi o lottare con loro, allenarli e scambiarli) mentre vi immergete in un nuovo ed entusiasmante tipo di avventura. In questa nuova avventura, ci sono due Professori diversi; quello che incontrerai dipenderà dalla versione del gioco che sceglierai. Farete la conoscenza di due Professori diversi (a seconda della versione di gioco scelta) e di Nemi, la vostra nuova amica. Pokemon Scarlatto e Pokemon Violetto sono disponibili su Nintendo Switch. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.

L’Epilogo di Pokemon Scarlatto e Pokemon Violetto: Il tesoro dell’Area Zero sarà disponibile l’11 gennaio 2024. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.