Tekken 8: ecco il trailer su Shaheen

L’ hype di Tekken 8 continua con Bandai Namco che rilascia un nuovo trailer del personaggio, questa volta per Shaheen. Essendo uno dei nuovi combattenti della serie, ha debuttato in Tekken 7 e vuole vendicare il suo amico morto per mano della G Corporation, guidata da Kazuya Mishima. Una demo gratuita è disponibile su tutte le piattaforme. Trovate il trailer qui sopra.

Specializzato in CQC, Shaheen è capace di attacchi rapidi mentre calpesta e persino surfa sul corpo del suo nemico. Il suo stile di gioco si basa su colpi e contrattacchi, punendo abilmente gli avversari che mancano i loro attacchi. Sebbene manchi di molti buoni attacchi bassi (al di fuori delle diapositive), Shaheen è facile da imparare per i nuovi giocatori. Di seguito una panoramica tramite il sito ufficiale:

TEKKEN 8, il nuovissimo capitolo della leggendaria serie TEKKEN, porta lo scontro nella nuova generazione. Sviluppato su Unreal Engine 5 e disponibile esclusivamente su PS5, Xbox Series X|S e PC, TEKKEN 8 spinge al limite l’hardware e la tecnologia della nuova generazione. Il gioco presenta modelli dei personaggi ad alta definizione, con pelle e capelli dettagliatissimi e grafica realistica: i muscoli si contraggono seguendo il movimento dei lottatori.

Caratteristiche

Nuova generazione di picchiaduro

L’ultimo capitolo della serie introduce una nuovissima meccanica di gioco chiamata “Heat System”, che permette ai giocatori di sfruttare aggressività e tattica e incorporare attacchi offensivi nello stile di gioco, con movimenti speciali e potenziamento delle abilità dei personaggi in base alle caratteristiche specifiche di ognuno.

Nuove rivalità

Continua la tragica storia dei Mishima e dei Kazama, come la vendetta tra padre e figlio. Come menzionato nel dialogo conclusivo di Tekken 7, questo nuovo capitolo metterà al centro della scena lo scontro finale tra Kazuya Mishima e Jin Kazama.

Tekken 8 verrà lanciato il 26 gennaio 2024 per Xbox Series X/S, PS5 e PC. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.