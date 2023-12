Sega rivela nuove informazioni per i reboot di Crazy Taxi, Shinobi e Golden Axe

Sega ha annunciato non uno, non due, ma cinque reboot di franchise classici ai The Game Awards all’inizio di questo mese e, in un recente incontro di gestione, la società ha rivelato alcune nuove curiosità su quei titoli tramite una presentazione.

Sega afferma che il reboot di Crazy Taxi vanterà una “allegra sensazione di libertà” e la combinerà con una “fusione di natura e città” nei suoi ambienti, mentre Golden Axe vedrà i giocatori sconfiggere i nemici “con una varietà di attacchi con spade e magia” . Nel frattempo, Shinobi è ambientato in un mondo “pieno di mostri e azioni ninja” e incaricherà i giocatori di usare la “spada leggendaria” Oberozuki per “uccidere il Male ancora una volta”. Inoltre, un nuovo capitolo del franchise Streets of Rage in particolare ha colto molti di sorpresa, non solo perché la serie ha già visto un revival di successo con Streets of Rage 4 del 2020 ma anche perché il nuovo capitolo sarà completamente in 3D, il primo per il classico franchise a scorrimento laterale in 2D.

Sono state condivise delle novità su Jet Set Radio, la principale presenta il titolo, come molti avevano anticipato, come un’esperienza open world. L’informazione è stata condivisa da Sega insieme a un nuovo screenshot del gioco (che potete vedere di seguito), che dice anche che i giocatori “sperimenteranno il movimento di ribellione che si sente libero in una società soffocante” e “faranno amicizia, aumenteranno i vostri fan” e “creare un movimento”. Indiscrezioni passate hanno affermato che i riavvii di Jet Set Radio e Crazy Taxi utilizzeranno elementi di servizio live, anche se fino ad ora Sega non ha dato indicazioni se ciò sarà o meno il caso. Sono stati inoltre condivisi nuovi screenshot e artwork per i titoli. Potete visualizzarli qui sotto.

