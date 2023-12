Starfield: il DLC Shattered Space arriva nel 2024

Bethesda Game Studios ha confermato che la prima espansione della storia di Starfield, Shattered Space, verrà lanciata nel 2024. Ha confermato che maggiori dettagli sulla “grande espansione” saranno rivelati il ​​prossimo anno. I giocatori potranno aspettarsi nuove location, equipaggiamenti, contenuti della storia e “molto altro”. Lo scorso settembre, il regista Todd Howard non era disposto a confermare quando sarebbe stato rilasciato il DLC, definendolo un “segreto”. Si prevede che Starfield riceverà un “lotto” di DLC , con Bethesda che prevede di “fare cose di varie dimensioni”.

Naturalmente, lo sviluppo sta lavorando su altri aggiornamenti per il gioco di ruolo fantascientifico. A partire da febbraio 2024, lancerà gli aggiornamenti all’incirca ogni sei settimane. Le prossime funzionalità includono opzioni di gioco per regolare la capacità di carico, i danni alla nave, i crediti del venditore e nuove meccaniche di sopravvivenza. Ci saranno anche nuove opzioni e decorazioni per i costruttori navali, modi “tutti nuovi” di viaggiare e mappe delle città. Di seguito una panoramica tramite Steam:

Starfield è il primo nuovo universo in oltre 25 anni da Bethesda Game Studios, i pluripremiati creatori di The Elder Scrolls V: Skyrim e Fallout 4. In questo gioco di ruolo di nuova generazione ambientato tra le stelle, crea il personaggio che desideri ed esplora con una libertà senza precedenti, in un epico viaggio per scoprire la risposta al più grande mistero dell’umanità. Nell’anno 2330, l’umanità si è avventurata oltre il sistema solare, si è insediata in nuovi pianeti ed è ormai una specie interstellare. In questo contesto ti unirai a Constellation, l’ultimo gruppo di esploratori spaziali alla ricerca di rari manufatti sparsi per la galassia, attraversando enormi distanze nel più grande e ambizioso gioco di Bethesda Game Studios di sempre.

Starfield è disponibile su Xbox Series X/S e PC tramite Steam.