Yakuza Like a Dragon: vendute 1.8 milioni di copie

Negli ultimi anni la serie Yakuza ha conosciuto una notevole esplosione di popolarità nei mercati al di fuori del Giappone e questo, come ci si può aspettare, si è tradotto in un aumento delle vendite. Infatti, l’ottavo capitolo della serie, Yakuza: Like a Dragon, che ha reinventato il franchise come gioco di ruolo a turni, ha registrato vendite particolarmente elevate.

Come rivelato da SEGA durante una recente riunione del management, Yakuza: Like a Dragon ha venduto 1,8 milioni di unità in tutto il mondo su tutte le piattaforme. In Giappone, il gioco ha venduto oltre 400.000 unità, mentre nel resto del mondo ha venduto oltre 1,4 milioni di unità. Vale la pena notare che il gioco è stato spesso disponibile gratuitamente per gli abbonati a PlayStation Plus e Xbox Game Pass, il che significa che il numero totale di giocatori è probabilmente superiore ai dati di vendita.

Yakuza: Like a Dragon è disponibile per PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One e PC. Il suo seguito, Like a Dragon: Infinite Wealth, verrà lanciato sulle stesse piattaforme il 26 gennaio.