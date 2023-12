Devolver Public Access Holiday Special 2023: recap dell’evento

Come da programma, oggi 21 dicembre si è tenuto il Devolver Public Access Holiday Special 2023, evento natalizio targato Devolver Digital in cui sono stati mostrati i giochi in arrivo del publisher texano, tra cui Baby Steps, Pepper Grinder e The Plucky Squire.

Lo show, presentato da Mr. Meatless e Babbo Natale, rientra nei classici toni umoristici del team, con un inizio da musical che ha visto da una parte Mr.Meatless sostenitore dei nuovi giochi usciti, come KarmaZoo, The Talos Principle 2 o Gunbrella, e dall’altra il Chief Financial Officer Fork Parker sostenitore del back catalog, dei giochi usciti precedentemente, come Gris, My Friend Pedro o Hotline Miami, passando per Cult of the Lamb “rubato” dai giochi nuovi avendo già più di un anno. Fino a quando è arrivata la mascotte Volvy a trovare un punto in comune tra i due, affermando che possono essere comprati sia i giochi nuovi che quelli più vecchi.

Dopodiché, sono stati sostanzialmente mostrati tre dev diary specifici sui tre titoli sopracitati, The Plucky Squire, Pepper Grinder (con un’improbabile ricetta per i biscotti di zenzero) e Baby Steps (con gli sviluppatori Bennett Foddy e Gabe Cuzzillo a fare una sorta di programma per bambini sotto forma dei personaggi dei loro Getting Over e Ape Out). Purtroppo però, non sono state annunciate date d’uscita precise per nessuno di questi giochi, che rimangono quindi sempre per un vago 2024 (e tra questi anche Anger Foot e Stick it to the Stickman, di cui sono stati mostrati i trailer). E ad inizio 2024 arriverà su PC e Switch anche Cricket Through The Age, di cui è stato mostrato il trailer. Qui sotto potete vedere l’intera live del Devolver Public Access Holiday Special 2023.