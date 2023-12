EA Sports FC 24: disponibile la struttura Z5 di Zidane

EA SPORTS FC ha annunciato l’integrazione del complesso Z5 nella modalità Volta Football di EA SPORTS FC 24.

Il vero campo, situato nel complesso sportivo Z5 di Aix-en-Provence, è stato replicato all’interno del gioco ed è ora accessibile nella modalità Squadre Volta in VOLTA FOOTBALL e nella modalità 4 vs 4 senza portiere e 5 vs 5 in Calcio d’Inizio VOLTA FOOTBALL.

All’inizio di quest’anno EA SPORTS FC ha collaborato con l’Icona e global ambassador di EA SPORTS FC 24 Zinedine Zidane per presentare il campo da calcio presso il complesso sportivo Z5, nell’ambito dell’iniziativa FC FUTURES; lavorando a stretto contatto con la leggenda del calcio per fornire l’accesso al campo, sessioni di allenamento, coaching e allenamenti ai bambini della zona. Per annunciare l’iniziativa, Zidane ha ospitato una sessione di allenamento di gruppo presso il complesso sportivo Z5 con i giovani calciatori insieme all’ex compagno di squadra David Beckham.

“Se da piccolo mi avessero detto che sarei apparso in un gioco come FC 24, non ci avrei creduto”, ha dichiarato Zinedine Zidane. “Z5 è un progetto familiare che mi sta molto a cuore e, dopo aver collaborato con EA SPORTS FC all’inizio di quest’anno per l’inaugurazione del nuovo campo, vederlo ora giocabile in un gioco grande come FC 24 è un passo fondamentale; è davvero fantastico”.

Ad aprile EA SPORTS ha presentato FC FUTURES, un piano per investire in modo significativo 10 milioni di dollari nel calcio a livello comunitario su scala globale. La struttura Z5 è stata parzialmente finanziata da EA SPORTS FC e la presentazione alla community è solo una delle numerose attivazioni di FC FUTURES che hanno avuto luogo nell’ambito dell’impegno di EA SPORTS FC per utilizzare la propria piattaforma come luogo di unione tra calcio virtuale e reale, per migliorare l’accesso a questo sport e far crescere la passione per questo gioco.

Potete inoltre vedere il trailer sul profilo Instagram di Zinedine Zidane a questo link. Ulteriori eventi e presentazioni di FC FUTURES per sviluppare il calcio comunitario in tutto il mondo saranno annunciati nel 2024.