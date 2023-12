GAME PRO 59 è disponibile su Readly e Pressreader: non perdetelo!

Ogni promessa è debito: GAME PRO 59 è ora disponibile sulle piattaforme Readly e Press Reader, con un numero imperdibile dai grandi contenuti e diverse esclusive. Si tratta del numero che chiude questo straordinario 2023 videoludico, portando in dono anche i risultati delle premiazioni dei Game Pro Awards di quest’anno. Un numero assai ricco, di ben 108 pagine, ricco di contenuti esclusivi che festeggiamo anche mostrandovi lo specialissimo video in cui Jaeho Hwang, Game Director di Dave The Diver, insieme al suo team, ringrazia per il premio al Miglior Gameplay ricevuto.

La cover story di GAME PRO 59 è dedicata ai grandi annunci che si sono susseguiti durante i recenti The Game Awards: ecco dunque le apposite anteprime di Senua’s Saga: Hellblade 2, OD, Rise of the Ronin, Visions of Mana, Light no fire, insieme al punto della situazione dei premi effettivamente assegnati durante la serata.

E ancora:

Tra le altre preview e provati:

Grand Theft Auto VI

Dragon’s Dogma 2

Tekken 8

Ultros

Tra le review:

Avatar: Frontiers of Pandora

Dredge – The Pale Reach

The Last Faith

Baldur’s Gate 3

The Talos Principle 2

You Will Die Here Tonight

Irem Collection Volume 1

Astlibra Revision

Alice Gear Aegis CS: Concerto of Simulatrix

Fall of Porcupine

Ufo Robot Goldrake Il banchetto dei lupi

Granblue Fantasy Versus: Rising

Remnant II – The Awakened King

Dragon Quest Monsters: Il principe oscuro

Inoltre, interviste esclusive a Yu Suzuki, a Michael Douse di Larian, al team “Shoot’em up” di Irem, KEIZO, una riflessione sulla “morte” dell’E3, i taglienti editoriali dei nostri columnist e lo speciale Retrogame Magazine, la rivista nella rivista di cultura del videogioco retrò, con le retrospettive su grandi classici e speciali tematici, come quello sui videogiochi storici dedicati alle Teenage Mutant Ninja Turtles.

L’appuntamento è su Readly Italy e Press Reader: vi aspettiamo!