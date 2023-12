Fantastic Haven: in arrivo il prologo del base building con creature fantastiche

Goblinz Publishing e il team di sviluppo Piece of Cake Fabulous hanno annunciato che è in arrivo, nel primo trimestre del 2024 su Steam, il prologo di Fantastic Haven, base building con creature fantastiche. Il prologo è una parte gratuita del gioco completo che poi arriverà successivamente (al momento previsto per il secondo trimestre del 2024). Per l’occasione è stato pubblicato il trailer d’annuncio.

Questa la descrizione del prologo, dalla pagina Steam del gioco:

In un mondo in cui la magia sta gradualmente scomparendo a favore di progressi tecnologici che minacciano l’equilibrio, voi interpretate il ruolo degli Anziani, protettori del continente.

Mentre gli abitanti preferiscono cacciare le creature e abbandonare gradualmente la magia, la vostra missione è quella di ristabilire l’equilibrio salvando le creature fantastiche, usando la diplomazia e l’insegnamento per convincere le persone a vivere in armonia con loro.

Caratteristiche:

4 creature da incontrare, salvare e reintrodurre nel loro habitat naturale

10 edifici da sbloccare

1 regione da esplorare

7 eventi narrativi

Questa una descrizione generale di Fantastic Haven:

Ripristinate l’equilibrio della magia salvando le creature fantasy in pericolo. Costruite il vostro rifugio per accoglierle e proteggerle, esplorate regioni uniche, radunate le popolazioni vicine alla vostra causa e riabilitate le creature nel loro ambiente naturale.

Ricordiamo inoltre che a breve arriverà anche una campagna Kickstarter per sostenere la produzione del gioco.