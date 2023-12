Steam: partiti i saldi invernali, ed è possibile votare per i premi dell’anno

Come da programma, da oggi 21 dicembre alle ore 19:00 sono partiti i saldi invernali di Steam, con la possibilità di acquistare a prezzi scontati tanti dei giochi sulla piattaforma Valve, fino al 4 gennaio (sempre alle ore 19:00) Potete riscattare un adesivo gratuito per ogni giorno in cui visitate i saldi, semplicemente andando sulla pagina di una qualsiasi categoria.

Inoltre, è ora possibile votare i finalisti delle 12 categorie per i Premi di Steam di quest’anno ( dove riceverete un adesivo per ogni categoria su cui avete espresso il vostro voto). Potete votare direttamente a questo link dal sito ufficiale.

Le categorie dei Premi di Steam sono:

Qui sotto potete vedere il tweet ufficiale di Steam, che annuncia l’inizio dei saldi invernali.

