Zenless Zone Zero: nuovo trailer su Nicole e data di fine Equalizing Test

Per Zenless Zone Zero (trovate qui il nostro Provato), lo sviluppatore Hoyoverse ha pubblicato un nuovo trailer su Nicole che racconta la storia del passato del personaggio. Inoltre, tramite un post su Twitter, è stata annunciata la data di fine Equalizing Test. Ricordiamo che il gioco arriverà nel 2024. Di seguito il comunicato di fine Equalizing Test:

L’Equalizing Test di Zenless Zone Zero chiuderà presto Cari proxy, L’Equalizing Test si chiuderà il 24/12/2023 alle 23:59:59 (UTC+8). Da questo momento il server verrà spento e i proxy non potranno accedere al gioco. Tutti i dati verranno cancellati. La missione speciale — “Equalizing Test” — è stata completata con successo! Grazie a tutti i proxy per i loro preziosi feedback e suggerimenti durante questo test. Nel frattempo, anche se non potrai visitare New Eridu, incoraggiamo tutti i proxy a rimanere sintonizzati per gli aggiornamenti sulle piattaforme ufficiali della community. Aspettiamo con ansia il nostro prossimo incontro.

In Zenless Zone Zero, la civiltà contemporanea è stata distrutta da un disastro soprannaturale noto come Hollows. In mezzo a questa calamità schiacciante, la città di New Eridu si è risollevata contro le probabilità, sfruttando la tecnologia e le risorse necessarie per combattere il disastro degli Hollow, evolvendosi gradualmente nell’ultimo faro della civiltà moderna. I giocatori assumeranno il ruolo di un Proxy, un professionista specializzato nel guidare le persone nell’esplorazione degli Hollow, e si imbarcheranno in un’avventura con un gruppo di compagni unici per sconfiggere nemici sconosciuti e svelare i misteri che si celano dietro New Eridu.

Zenless Zone Zero nel 2024 uscirà su PC e mobile. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.