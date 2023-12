South Park Snow Day: annunciata la data di uscita

South Park Digital Studios e THQ Nordic GmbH hanno annunciato oggi South Park Snow Day! , l’ultimo gioco della pluripremiata serie South Park, sarà lanciato il 26 marzo 2024 per PC, Nintendo Switch, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Il preordine è ora disponibile tramite PC, Xbox e PlayStation in formato digitale e fisico. Il preordine digitale per Switch sarà disponibile nel 2024. Attualmente il preordine di Switch è possibile solo per le edizioni fisiche. Ulteriori informazioni sul preordine digitale di Switch saranno annunciate a tempo debito. Per maggiori informazioni visitate il sito ufficiale qui.

Le opzioni di preordine digitale sono l’edizione standard con un prezzo consigliato di 29,99 € e l’edizione digitale deluxe con un prezzo consigliato di 49,99 €. Entrambe le edizioni in preordine includono il pacchetto di cosmetici Gnomo intimo che include il cappello Gnomo intimo, una barba elegante e una tunica verde. Oltre a ciò, la Digital Deluxe Edition includerà anche pacchetti cosmetici, tipi di armi e una nuova modalità di gioco. Le edizioni limitate da collezione includono:

Gioco su PC, Nintendo Switch, PlayStation 5 e Xbox Series X/S

Il Gran Mago Cartman: Palla di neve; Diametro 12,5 cm/5 pollici, altezza 17 cm/6,8 pollici

Il Gran Mago Cartman: Porta carta igienica parlante

Il Gran Mago Cartman: berretto lavorato a maglia

South Park Snow Day! – 6 Carte dei Tarocchi

South Park Snow Day! – Colonna sonora originale

Di seguito una panoramica del gioco, tramite THQ Nordic:

Gioca nei panni del novellino di South Park e unisciti a Cartman, Stan, Kyle e Kenny, nella gloria tridimensionale, per celebrare il giorno più magico nella vita di ogni bambino: una giornata di neve. Fai squadra con un massimo di tre amici, in questo gioco cooperativo per quattro giocatori, e fatti strada attraverso la città innevata di South Park in una missione per salvare il mondo e goderti una giornata senza scuola. È una giornata di neve, amico.

