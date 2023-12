GTA Online: ecco i bonus dell’evento festivo

Cieli carichi di neve e meraviglia natalizia abbondano nell’arrivo della stagione festiva in GTA Online a Southern San Andreas, con la modalità Palle di neve, una rivisitazione in chiave natalizia di Entourage e una caccia nell’intero stato al misterioso Yeti. Questo è il periodo delle trovate pubblicitarie stagionali, ma stavolta eCola è andata ancora oltre evocando il suo Camion delle feste tra volute di fumo rosso e verde. Tieni gli occhi aperti per scorgere la sua carrozzeria rosso ciliegia decorata e il motivetto unico che ogni tanto aleggia a Legion Square prima di svanire nel nulla. Il Camion delle feste lascerà cadere regali tra cui maglioni festivi, GTA$, RP, munizioni e snack con cui riempire il proprio inventario. Fatti il regalo più duraturo: proprietà immobiliari e introiti passivi. Investi nel nuovo sfasciacarrozze The Chop Shop di GTA Online e partecipa a una nuova rotazione di Furti dello sfasciacarrozze, con nuovi bersagli e località ogni settimana. Trovate maggiori informazioni qui.

C’è anche un’ampia serie di omaggi e ricompense a tema festivo, tra cui il Cappello albero festivo verde, il Cappello renna festiva bianco e molto altro. Chi l’anno scorso non ha ottenuto il Completo pupazzo di neve o la Maschera da Babbo Fatale avrà un’altra possibilità di farlo, grazie al ritorno di una serie di eventi festivi. In più, il nuovo Bravado Dorado (SUV) scende sulle strade innevate, arrivano ricompense doppie nelle nuove gare drift, GTA$ e RP tripli per chi partecipa alla serie della comunità e tanti omaggi per iniziare l’anno nuovo nel modo migliore.

