Banishers Ghosts of New Eden: il nuovo trailer mette in evidenza le ambientazioni

In vista del lancio di Banishers: Ghosts of New Eden, lo sviluppatore Don’t Nod e l’editore Focus Entertainment hanno rilasciato alcuni trailer per evidenziare diversi aspetti del gioco, dalla sua esperienza narrativa cinematografica all’enfasi sulla scelta, con meccanica -e-conseguenze.

In un altro nuovo trailer condiviso da Focus Entertainment su Twitter, vengono rivelati ulteriori dettagli sull’ambientazione del prossimo gioco di ruolo d’azione. Il trailer offre anche scorci della varietà ambientale che puoi aspettarti dall’ambientazione del gioco, che spazierà da montagne e paludi a fiumi e foreste. Dai un’occhiata al trailer qui sotto per maggiori dettagli. Banishers: Ghosts of New Eden è ambientato nell’anno 1695 e porterà i giocatori nel New Eden, una regione fredda e aspra ma popolata del Nord America, colonizzata da immigrati europei decenni prima degli eventi del gioco. Di seguito una panoramica del titolo:

In un mondo in cui vagano le anime dei defunti, interpreti una coppia di Banishers. Antea Duarte e Red mac Raith sono esperti cacciatori di spiriti, a cui è stato affidato l’arduo compito di spezzare una maledizione malevola e minacciosa. Dopo un attentato sconsiderato, Antea viene uccisa, lasciando il suo amante nella solitudine e nella profonda disperazione. Divisi tra il loro voto di proteggere i vivi dagli spiriti maligni e l’incubo della condizione di Antea, vagano per le inquietanti terre selvagge del Nord America per liberarla dalla sua nuova situazione. Qualunque sia il prezzo. Entra nella vita delle comunità di New Eden in un mondo afflitto da creature soprannaturali e antichi segreti. Combina i poteri spirituali di Antea e il potente arsenale di Red per sconfiggere e bandire le anime che tormentano i vivi. Scopri segreti, esplora paesaggi misteriosi e incontra personaggi memorabili ma tormentati il ​​cui destino è nelle tue mani.

Banishers: Ghosts of New Eden ora previsto per il 13 febbraio e sarà disponibile per PS5, Xbox Series X/S e PC.