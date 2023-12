Fallout 76: ecco i contenuti della nuova roadmap

Il supporto costante di Bethesda per Fallout 76 tramite aggiornamenti, correzioni e aggiunte di contenuti è stato fondamentale nell’inversione delle fortune del gioco e, come prevedibile, il 2024 vedrà lo sviluppatore continuare ad aggiungere al gioco di ruolo online. In un post sul blog pubblicato di recente, Bethesda ha offerto dettagli su ciò che comporterà la roadmap di Fallout 76 per il 2024.

Il periodo più importante sarà probabilmente durante il rilascio di una nuova espansione della mappa del gioco, che aggiungerà al mondo il cuore boscoso di Shenandoah, un’area inesplorata e “un tempo tranquilla” a sud della mappa esistente. Porterà con sé nuove serie di missioni, fazioni e ricompense. Anche se l’espansione della mappa verrà lanciata più avanti nel 2024, prima di allora, la primavera porterà la seconda puntata della spedizione ad Atlantic City di Fallout 76. Oltre a una nuova missione in cui i giocatori affronteranno il leggendario Jersey Devil, la Spedizione comporterà anche nuove aree, ricompense e missioni della storia. Oltre a ciò, Bethesda afferma che manterrà il costante lancio di eventi stagionali e che i giocatori possono anche aspettarsi “diverse funzionalità e miglioramenti aggiuntivi”. Di seguito una panoramica del titolo tramite Steam:

Bethesda Game Studios, acclamato creatore di Skyrim e Fallout 4, ti dà il benvenuto nel mondo di Fallout 76. Venticinque anni dopo la caduta delle bombe, insieme agli altri abitanti del Vault (scelti tra i migliori della nazione), riemergi finalmente nell’America post-nucleare nella Giornata della Rigenerazione nel 2102. Gioca in solitaria o con gli altri per esplorare, affrontare missioni, costruire e trionfare contro le più grandi minacce della Zona Contaminata. Percorri la vasta Zona Contaminata devastata dalla guerra nucleare in questa variante multigiocatore a mondo aperto della storia di Fallout. Interagisci con il mondo di Fallout più grande e dinamico mai creato.

