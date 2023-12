Blasphemous 2: annunciata la Collector’s Edition per PS5 e Switch, in arrivo nel 2024

L’editore e distributore Selecta Play ha svelato i contenuti della prossima Blasphemous 2 Collector’s Edition. Previsto per il rilascio su PS5 e Nintendo Switch all’inizio del 2024, la Collector’s Edition presenterà dei gadget unici insieme al gioco stesso. Blasphemous 2 Collector’s Edition includerà una custodia Steelbook con illustrazioni esclusive, un manuale di gioco creato dagli sviluppatori con una lettera di ringraziamento da parte dello studio, una moneta metallica Marca del Martitio, tre carte artistiche con nuove illustrazioni, due CD con la musica del gioco inclusi nella custodia di un CD da collezione, un codice per scaricare la colonna sonora digitale del gioco, una guida del gioco con più di 60 pagine di storie su Blasphemous, un album di illustrazioni e un certificato di autenticità. Tutto questo sarà ospitato in una scatola da collezione premium. Il gioco mette i giocatori nei panni del Penitente che si ritrova in un nuovo luogo inquietante e deve ancora una volta impugnare le sue armi per cercare di trovare risposte ai misteri persistenti del gioco. Trovate il trailer qui sopra. Di seguito una panoramica tramite Steam:

La seconda scrittura della serie Blasphemous preannuncia il ritorno del Penitente, con una storia che trae origine direttamente dal DLC gratuito Wounds of Eventide, dove il Cuore nel cielo ha annunciato il ritorno del Miracolo e preannunciato la nascita di un nuovo bambino miracoloso. Risvegliatosi in una nuova e strana terra e lontano dal suo luogo di riposo finale, il Penitente viene spinto di nuovo nel ciclo infinito di vita, morte e resurrezione, senza altra scelta se non quella di esplorare questo nuovo mondo pericoloso e scoprirne i segreti a lungo dimenticati. Orde di nemici grotteschi ti ostacoleranno, in attesa del giudizio finale da parte della brutale mano del Penitente, mentre titanici boss ti attenderanno nell’oscurità, aspettando la loro occasione per riportarti nella tua tomba di appartenenza.

Blasphemous 2 è disponibile su PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S e Nintendo Switch, PlayStation 4 e Xbox One. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.