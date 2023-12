Cartoons On the Bay: ecco dove e quando si svolgerà la 28esima edizione

Cartoons on the Bay è un evento internazionale, capace di richiamare ogni anno, 50 paesi in gara, 8 categorie, 500 opere tra proposte TV, cortometraggi e lungometraggi e videogiochi La Direzione Artistica assegna il Premio Pulcinella alla Carriera, il Premio Pulcinella Studio dell’anno, i Premi Pulcinella Speciali a personalità che si sono distinte nell’industria a livello internazionale, la targa UNICEF al Miglior Prodotto a Carattere Sociale, e ospita il Premio Giuseppe Laganà (in collaborazione con Asifa Italia e Cartoon Italia), assegnato agli autori under 30. Inoltre il Festival offre al Territorio che lo ospita una vasta offerta di iniziative di altissimo livello culturale, tutte ad accesso libero e gratuito. Nel 1996 Rai inizia a dare visibilità all’animazione italiana che, prima di allora, non aveva un riferimento in tal senso. Alla direzione artistica, un esperto di cartoni animati: Alfio Bastiancich, che con la sua guida trasforma il Festival in un appuntamento internazionale per il settore, con un’attenzione particolare all’animazione televisiva. Un’attenzione che dal 2009, con la direzione di Roberto Genovesi, si apre anche ai new media, i videogiochi, i fumetti, i social media, i cos player e in generale, a tutti i fenomeni di massa legati legati alle arti visive e all’intrattenimento.

