Game Pro Awards 2023: intervista esclusiva a Kostas Zarifis per Tin Hearts

Il 20 vi abbiamo ricordato che GAME PRO 59 è ora disponibile sulle piattaforme Readly e Press Reader, con un numero imperdibile dai grandi contenuti e diverse esclusive. Si tratta del numero che chiude questo straordinario 2023 videoludico, portando in dono anche i risultati delle premiazioni dei Game Pro Awards di quest’anno. Un numero assai ricco, di ben 108 pagine, ricco di contenuti esclusivi tra cui alcune interviste esclusive, come quella a Kostas Zarifis, Managing Director di Rogue Sun, che quest’anno ha proposto Tin Hearts, a cui è andato il Premio Speciale per il valore sociale. Oggi vi proponiamo un estratto della speciale intervista concessaci, di cui trovate la versione completa sul numero 59 di Game Pro. Nei prossimi giorni abbiamo altre esclusive simili da proporvi: non perdetevele, saranno tutte online alle 18, ogni giorno, fino al giorno di Natale!

GP: Tin Hearts è il primo gioco che avete sviluppato da quando Rogue Sun è nato nel 2016. Qual’era il vostro obiettivo?

KZ: Il nostro obiettivo principale con Tin Hearts era fondere la narrazione con la risoluzione di enigmi in un modo completamente nuovo. Da quando Rogue Sun è stata fondata nel 2016 da ex sviluppatori di Lionhead, il nostro obiettivo è stato creare giochi che oltrepassassero i confini classici del medium. Tin Hearts è stato concepito da un’idea VR iniziale che prevedeva la risoluzione di enigmi con graziose piccole creature in uno spazio relativamente ristretto attorno al giocatore. Man mano che il progetto e le piattaforme di destinazione si evolvevano, anche il concetto e il nostro amore per una narrazione profonda, significativa e memorabile hanno iniziato a dare forma alle cose. Sono molto orgoglioso di come il risultato finale riesca a mettere insieme questi due pilastri della risoluzione di enigmi e della narrazione in un modo molto coinvolgente e guidato dal giocatore, che è dove il nostro media interattivo brilla davvero, credo.

GP: È stato difficile trasmettere una trama coinvolgente attraverso un gameplay così specifico? Il puzzle non è ciò a cui di solito pensi quando senti “narrativa emozionale”…

KZ: Trasmettere una storia emotivamente coinvolgente attraverso un puzzle game è stata davvero una sfida, ma l’abbiamo accettata con tutto il cuore. Tin Hearts è strutturato per introdurre gradualmente le sue meccaniche, intrecciandole con la narrazione. La storia di Albert Butterworth, il nostro protagonista, si svolge mentre i giocatori guidano i soldati attraverso questa casa ultraterrena, scoprendo di più sulla sua vita e sulla sua famiglia. Ogni invenzione che realizza è una nuova meccanica che sblocchi e ogni nuova meccanica e nuova area che esplori è un altro capitolo nella storia che abbraccia tutta la generazione di Butterworth. Questa profonda integrazione tra gameplay e storia consente un viaggio emozionante, pieno di sorprese memorabili e siamo stati molto contenti di come questo abbia avuto risonanza tra i giocatori finora.