The Day Before: i server chiuderanno a gennaio

Dopo che il team di sviluppo Fnastic aveva annunciato la chiusura dello studio, ad appena quattro giorni dall’uscita in accesso anticipato su Steam di The Day Before, ora il publisher Mytona ha comunicato che il 22 gennaio 2024 chiuderanno anche i server del gioco a tema zombie.

Mytona ha fatto intendere che, senza più lo studio di sviluppo, non era possibile mandare avanti il progetto, scusandosi e ringraziando comunque la community durante il ciclo di vita del gioco. Ha poi aggiunto che continuano i rimborsi ai giocatori di Steam che hanno comprato il gioco, sottolineando che la piattaforma sta rimborsando “proattivamente”.

Articoli Consigliati Insomniac risponde dopo gli attacchi hacker The Finals: raggiunti oltre 10 milioni di giocatori in una settimana

Qui sotto potete leggere il comunicato:

Cara community,

siamo rammaricati nel comunicarvi che lo studio di sviluppo Fnastic ha ufficialmente cessato le operazioni, e per tanto The Day Before verrà ritirato e i server chiuderanno il 22 gennaio 2024.

Come precedentemente comunicato Mytona, in qualità di investitore, ha lavorato in collaborazione con Steam per facilitare il rimborso a tutti gli acquirenti. Per tutti i giocatori che non hanno ancora avuto il loro acquisto rimborsato, Steam ora rimborserà proattivamente tutti i giocatori rimanenti.

Estendiamo la nostra gratitudine per il supporto della community durante il ciclo vitale del progetto. Sfortunatamente, senza un team di sviluppo, non abbiamo alternativa se non quella di chiudere il progetto.

Ringraziamo sentitamente tutti i supporter durante questo viaggio e vi auguriamo delle buone festività.

Qui sotto potete vedere il tweet che annuncia la chiusura dei server di The Day Before.