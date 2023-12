Insomniac risponde dopo gli attacchi hacker

Insomniac Games ha rilasciato una dichiarazione relativa al recente attacco informatico subito.

Martedì scorso un gruppo di ransomware ha diffuso più di 1,3 milioni di file rubati per un totale di 1,67 terabyte, contenenti informazioni sui futuri titoli di Insomniac e informazioni riservate sul personale.

Ora lo studio ha risposto ufficialmente, spiegando l’effetto che l’attacco ha avuto sul personale, che è stato un durissimo colpo, ma che come Logan, Insomniac è resistente. Verranno condivise informazioni ufficiali del nuovo Wolverine quando sarà il momento giusto.

“Grazie per la compassione e il sostegno incondizionato”, ha scritto lo studio su X. “lo apprezziamo molto”.

“Siamo addolorati e arrabbiati per il recente attacco informatico criminale al nostro studio e per il peso emotivo che ha avuto sul nostro team di sviluppatori. Negli ultimi giorni ci siamo concentrati internamente per sostenerci a vicenda.

“Siamo consapevoli che i dati rubati includono informazioni personali appartenenti ai nostri dipendenti, ex dipendenti e collaboratori indipendenti. Includono anche i primi dettagli sullo sviluppo di Marvel’s Wolverine per PlayStation 5. Continuiamo a lavorare rapidamente per determinare quali dati sono stati colpiti”.

“Questa esperienza è stata estremamente dolorosa per noi. Vogliamo che tutti possano godere dei giochi che sviluppiamo come previsto e come meritano i nostri giocatori.

“Tuttavia, come Logan, Insomniac è resistente. Marvel’s Wolverine continua come previsto. Il gioco è in fase iniziale di produzione e senza dubbio si evolverà notevolmente nel corso dello sviluppo, come tutti i nostri piani”.

“Apprezziamo l’entusiasmo di tutti, ma condivideremo informazioni ufficiali su Marvel’s Wolverine quando sarà il momento giusto. A nome di tutti i membri di Insomniac, vi ringraziamo per il vostro continuo supporto in questo momento difficile”.

Ricordiamo che il gruppo hacker aveva minacciato di pubblicare i dati rubati entro sette giorni, ma prima li ha messi all’asta con un prezzo di partenza di 50 Bitcoin (circa 2 milioni di dollari). Una settimana dopo, il gruppo ha portato a termine la sua minaccia, rendendo pubblico circa il 98% dei dati rubati.

Qui sotto il tweet di Insomniac.