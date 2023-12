Saldi invernali di Steam: ecco gli sconti dei giochi Toplitz Production

Come vi avevamo fatto sapere, ieri 21 dicembre sono partiti i saldi invernali di Steam. Tra i tanti giochi delle varie case di sviluppo, ci sono anche quelli Toplitz Productions, e qui sotto potete vedere quali sono nel dettaglio, dal comunicato ufficiale:

Sengoku Dynasty, il suo gioco di ruolo multigenere open world e city builder ambientato nel Giappone feudale, è attualmente scontato del 20%. Medieval Dynasty è un altro affare imperdibile con il 25% di sconto e i giocatori potranno godersi l’aggiornamento cooperativo lanciato di recente oltre che la nuova mappa.

A riscaldare l’atmosfera con alcuni piacevoli giochi indie c’è il gioco puzzle cittadino, TerraScape, che ha appena beneficiato di nuovi contenuti nel suo “Growth Update” questo mese, ed è un vero affare con uno sconto del 30%.

I giocatori possono ottenere notevoli risparmi di fine anno su una varietà di altri giochi tra cui Industry Giant 2 e Industry Giant, ciascuno dei quali ha uno sconto del 70%, Lumberjack’s Dynasty ridotto al 60% e Wild West Dynasty al 40%. Gli appassionati di giochi agricoli possono anche approfittare di Harvest Days nei saldi invernali di Steam con uno sconto davvero decente del 50%.

Con il recente annuncio di Farmer’s Dynasty 2 di Toplitz Productions per il 2024, l’editore offre Farmer’s Dynasty con uno sconto del 75% e, ultimo ma non meno importante, Garden Simulator per i fan dal pollice verde viene offerto a un prezzo scontato del 50% sul suo prezzo consigliato.