DC Dual Force: annunciata la chiusura dei server

Disponibile su Steam ed Epic Store da ottobre, DC Dual Force chiuderà a breve. CCG Lab e Yuke’s hanno infatti annunciato che i server del gioco di carte con i personaggi dell’universo DC chiuderanno il 29 febbraio 2024. Da oggi non si potranno più effettuare acquisiti in-app. Tutti gli acquisti effettuati dal 27 ottobre saranno rimborsati. Fino al 29 febbraio i giocatori potranno continuare a giocare, creare un account e utilizzare tutti gli oggetti e le carte del gioco.

Qui sotto potete leggere il comunicato ufficiale:

Giocatori di DC Dual Force,

Abbiamo preso la difficile decisione di chiudere DC Dual Force. I giocatori non potranno più effettuare acquisti in-app a partire da oggi e il server di gioco verrà ufficialmente spento il 29 febbraio 2024. Fino a quella data, i giocatori potranno continuare a giocare, creare un account e utilizzare tutti gli oggetti e le carte del gioco.

Tutti gli acquisti effettuati a partire dal 17 ottobre 2023 saranno rimborsati automaticamente. Se non avete ricevuto il rimborso entro il 31 gennaio 2024, contattate la piattaforma su cui è stato effettuato l’acquisto. In base al luogo in cui i giocatori hanno effettuato gli acquisti, Epic Games Store, Steam o una società Xsolla indicata come commerciante nella conferma dell’acquisto, effettueranno il rimborso sul metodo di pagamento utilizzato per gli acquisti. Se il metodo di pagamento non è più valido o è scaduto il periodo di rimborso, i rimborsi saranno effettuati sul portafoglio di Steam o sul portafoglio di Epic Games. Se il metodo di pagamento non è più valido per Xsolla, è possibile discutere con [email protected] di modalità di rimborso alternative.

Ci auguriamo che vi siate divertiti a giocare a DC Dual Force. Ringraziamo sinceramente tutti i nostri giocatori per il sostegno che ci avete dimostrato in questo viaggio.

Cordiali saluti,

— Il team di DC Dual Force

Qui sotto il tweet ufficiale.

We've made the difficult decision to close DC Dual Force. As of today, currency purchases will no longer be active. The game will be available to play until the game server shuts off on Feb 29, 2024.

We hope you have enjoyed playing this game as much as we have enjoyed making it.

— DC Dual Force (@dcdualforce) December 21, 2023