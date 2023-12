Falcom: svelata la lineup dei titoli in arrivo

Falcom ha rivelato la lineup dei prossimi titoli, tra cui Trails, un gioco non annunciato, un action-RPG ed altro ancora. Lo studio punta ad aumentare la produzione a quattro-cinque titoli all’anno.

Nella presentazione agli investitori “Matters Concerning Business Plans and Growth Potential”, pubblicata oggi via Nikkei, Falcom ha rivelato la sua linea di titoli attualmente in sviluppo.

Articoli Consigliati Dark Souls 2: i server PS3 e Xbox 360 chiudono a marzo Game Pro Awards 2023: intervista esclusiva agli autori di Dave the Diver

Lo sviluppatore della serie Trails ha dichiarato che intende espandere il numero di titoli che rilascia, oltre a creare nuovi contenuti e giochi di proprietà intellettuale. Attualmente l’azienda rilascia da due a tre nuovi titoli all’anno, ma come obiettivo a medio e lungo termine spera di aumentare questo numero a quattro o cinque titoli all’anno entro tre anni, rafforzando le proprie capacità di sviluppo.

L’elenco annunciato dei titoli in uscita comprende:

Titolo A: The Legend of Heroes: Kai no Kiseki – Farewell, O Zemuria (TBD) – 2024

Non annunciato Titolo B: Serie Trails (TBD) – In sviluppo

Non annunciato Titolo C: Action-RPG (TBD) – In sviluppo

Non annunciato Titolo D (TBD) – In sviluppo

Titoli Ported (TBD) – Sviluppo sospeso di tre titoli

The Legend of Heroes: Trails Through Daybreak (Switch) – 15 febbraio 2024

Non annunciato Titolo E su Switch (Switch) – In sviluppo

Non annunciato Titolo F Ported (PS5, PS4) – In sviluppo

Ricordiamo che The Legend of Heroes: Kai no Kiseki – Farewell, O Zemuria era stato annunciato la scorsa settimana.