Dark Souls 2: i server PS3 e Xbox 360 chiudono a marzo

Bandai Namco e From Software hanno annunciato la chiusura dei server di Dark Souls 2 per PlayStation 3 e Xbox 360, dunque della console di un paio di generazioni fa, dove il gioco uscì originariamente nel marzo 2014.

I server verranno infatti chiusi il 31 marzo 2024, alle 14:00 orario italiano.

“Verrà visualizzato un messaggio che indica che il gioco online è disabilitato”, hanno dichiarato le società. “Il gioco offline sarà comunque possibile.

“I server di PC, PS4 e Xbox One non saranno interessati.

“Grazie a coloro che hanno giocato dal lancio”.

Per quanto riguarda invece i giochi più recenti di FromSoftware, l’espansione Shadow of the Erdtree di Elden Ring potrebbe arrivare nel febbraio 2024, anche se From Software non ha ancora confermato una data di uscita. In un aggiornamento ad inizio mese, il producer Yasuhiro Kitao ha dichiarato che lo sviluppo sta procedendo bene, ma ha lasciato intendere che ci vorrà ancora un po’. Anche la casa madre di From Software, Kadokawa, ha affermato il mese scorso che lo sviluppo del contenuto scaricabile “procede senza intoppi”. Shadow of the Erdtree è stato annunciato a febbraio, anche se non sono stati confermati ulteriori dettagli sull’espansione.

Qui sotto il tweet ufficiale che annuncia la chiusura dei server di Dark Souls 2 su PlayStation 3 e Xbox 360.

— Dark Souls (@DarkSoulsGame) December 22, 2023