Dragon Ball Legends: trailer di Ultra Instinct -Sign- Goku

Bandai Namco ha pubblicato un nuovo trailer di Dragon Ball Legends, che mostra Ultra Instinct -Sign- Goku, il personaggio finale della parte 3 del Legends Festival 2023 che arriverà domani 23 dicembre.

Questa una breve descrizione:

Articoli Consigliati Epic Games Store: svelato il nuovo titolo gratuito Dark Souls 2: i server PS3 e Xbox 360 chiudono a marzo

Grazie alla capacità di eludere gli attacchi in diverse situazioni e ai vari modi per superare i cambi di copertura speciali dei nemici, questo nuovo personaggio, ULTRA Ultra Instinct -Sign- Goku, brillerà sia in attacco che in difesa!

Per tutte le abilità nel dettaglio potete collegarvi al sito ufficiale.

Qui sotto potete vedere invece il tweet ufficiale con il trailer che mostra in azione il prossimo personaggio di Dragon Ball Legends.