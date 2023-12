Epic Games Store: svelato il nuovo titolo gratuito

Il nuovo titolo gratuito dell’Epic Games Store è ora disponibile. Si tratta di Art of Rally, dello sviluppatore e publisher Funselektor Labs, ed è possibile scaricarlo gratuitamente fino alle 17:00 di domani 23 dicembre, quando sarà sostituito da un altro titolo gratuito, ora ancora misterioso.

Questa la descrizione del gioco:

art of rally è un esperienza rally stilizzata dal creatore di Absolute Drift

Gareggia attorno al mondo attraverso ambienti colorati e stilizzati con una visuale dall’alto.

Competi per il primo posto nelle classifiche con sfide giornaliere e settimanali.

Riuscirai a padroneggiare l’arte del rally?

L’età dell’oro del rally

Vivi l’epoca d’oro dei rally nella modalità Carriera, viaggiando attraverso 72 tappe dalla Finlandia alla Sardegna, Norvegia, Giappone, Germania e Kenya.

Oltre 50 iconiche vetture da rally

Mettiti dietro al volante delle tue auto d’epoca, partendo dai 60’s fino agli 80’s, Gruppo B, Gruppo S e Gruppo A.

Guida autentica

Grazie alle modalità di guida che vanno dal principiante fino alle sfide più impegnative per i piloti più esperti, tutti i giocatori potranno affrontare le gare usando i loro trucchi rally preferiti: sbandata controllata, controsterzo, frenata con il piede sinistro, svolta con freno a mano.

Gareggia verso la vetta

Lascia il tuo nome in cima alle classifiche delle sfide giornaliere o settimanali.

Modalità foto

Mostra le tue abilità di guida, o semplicemente i tuoi panorami preferiti con la modalità Foto e Replay integrati.

Qui sotto il tweet di Epic Games Store che svela l’arrivo di Art of Rally, ricordando che il gioco è uscito nel 2020 su PC per poi arrivare l’anno successivo su Xbox, Switch e PlayStation e poi nel 2024 anche su mobile (iOS e Android)

It’s giving ✨season ✨

No, really. Grab Art of Rally for FREE today! https://t.co/ZXqrsHAONn pic.twitter.com/LhA2AJRorP

— Epic Games Store (@EpicGames) December 22, 2023