Versus Evil: il publisher chiude dopo 10 anni

La società Versus Evil, affiliata di tinyBuild, chiude dopo 10 anni.

Il publisher, con sede a Baltimora, è stato fondato nel settembre 2013 e da allora ha pubblicato diversi giochi indipendenti, tra cui The Banner Saga, Pillars of Eternity II: Deadfire e UnMetal.

“Oggi è un giorno triste”, ha dichiarato la società in un tweet. “Dopo 10 anni meravigliosi, Versus Evil chiude i battenti. Abbiamo amato portarvi i migliori giochi indie che potevamo trovare e condividere così tanti ricordi felici con tutti voi, la nostra fantastica community! Dal profondo dei nostri cuori, GRAZIE per tutto!”.

Secondo il capo della produzione Lance James, “questa non è stata una decisione o una scelta di Versus Evil”.

Francis Fincke, director of product strategy, ha scritto su LinkedIn che la società ha licenziato l’intero team di 13 persone all’inizio delle vacanze di Natale. Il community manager Chris Trippi ha rivelato che non si tratta di una decisione interna, ma piuttosto di una decisione presa dalla società madre tinyBuild.

TinyBuild che aveva acquistato Versus Evil nel 2021 insieme a Red Cerberus.

Il publisher aveva ancora diversi titoli in uscita, tra cui Monolith: Requiem of the Ancients, Lil’ Guardsman e Broken Roads. Al momento non è chiaro se questi titoli verranno ripresi dalla casa madre tinyBuild o se dovranno cercare un nuovo partner editoriale.

Qui sotto potete vedere il tweet ufficiale del publisher che annuncia la sua chiusura

Today is a sad day. After 10 wonderful years, Versus Evil is shutting its doors. We've loved bringing you the best indie games we could find & sharing so many happy memories with you all, our amazing community! From the bottom of our hearts, THANK YOU for everything! ♥️

— Versus Evil 🛡️ (@vs_evil) December 22, 2023