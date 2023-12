Granblue Fantasy Versus Rising: annunciati 2B, Vane, and Beatrix, con data per Lucillus

Il publisher Cygames e lo sviluppatore Arc System Works hanno annunciato il contenuto scaricabile Character Pass 1 di Granblue Fantasy Versus Rising con i personaggi 2B di NieR: Automata, insieme a Vane e Beatrix, oltre a confermare che il già annunciato Lucilius sarà lanciato insieme all’aggiornamento della versione 1.10 del gioco il 16 gennaio 2024. 2B seguirà a fine febbraio 2024, Vane ad aprile e Beatrix a maggio. Due personaggi non ancora annunciati arriveranno rispettivamente ad agosto e ottobre.

Qui sotto ulteriori dettagli:

Nuovi avatar della lobby

Yukichi (doppiato da Mitsuhiro Ichiki)

Un doppiatore e un viandante onorario noto per le sue leggendarie reazioni antiaeree. Non è nuovo al grind ed è arrivato per affrontare nuovi sfidanti in Grand Bruise Legends!

Ha anche dato la voce a Icarus nel gioco originale di Granblue Fantasy per cellulari e browser.

In arrivo nel Rupie Shop del gioco il 25 dicembre:

Altri avatar premium in arrivo

Character Pass 1: reveal

Lucilius (doppiato da Sean Chiplock in inglese, Takahiro Sakurai in giapponese)

Un potente attaccante che vanta capacità offensive superiori in cambio di cooldown più lunghi. Utilizza le abilità per aumentare il suo Blade Level, riducendo il tempo di cooldown tra di esse e permettendogli di prendere il controllo dell’endgame per dominare i suoi nemici.

Giocabile il 16 gennaio 2024.

2B (da NieR: Automata) (doppiato da Kira Buckland in inglese, Yui Ishikawa in giapponese)

Giocabile a fine febbraio 2024!

Vane e Beatrix

Vane (doppiato da Zeno Robinson in inglese, Takuya Eguchi in giapponese) e Beatrix (doppiata da Jennifer Losi in inglese, Aya Hirano in giapponese)

Calendario degli aggiornamenti

16 gennaio – Nuovo personaggio #1: Lucilius

Nuovo stage

Nuove caratteristiche di gioco

Aggiornamento della lobby online

Nuovo Grand Bruise! Modalità di gioco

Nuovo minigioco della lobby online

Nuova storia bonus

Nuova modalità di gioco

Versione 1.10 in arrivo il 16 gennaio 2024

Nuovo personaggio DLC giocabile: Lucilius

Nuovo stage: Feendrache

Round 1 del Battle Pass

Aggiornamento della qualità della vita per gli spettatori delle partite della lobby

Correzioni di bug in battaglia (nessun aggiustamento del bilanciamento)

Altre modifiche e aggiunte minori

Ricordiamo che Granblue Fantasy Versus Rising è disponibile su PC, PlayStation 4 e PlayStation 5, qui la nostra recensione.