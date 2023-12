Granblue Fantasy Relink: a gennaio la demo su PS4 e PS5

Cagliostro sarà un personaggio giocabile nell’action RPG Granblue Fantasy Relink, e Seofon e Tweyen si uniranno al roster come personaggi giocabili tramite un aggiornamento gratuito nell’aprile 2024. Ad annunciarlo, il publisher Cygames e il team di sviluppo Cygames Osaka durante il Granblue Fest 2023. Inoltre è stato mostrato un nuovo boss battle trailer.

Cygames ha anche rivelato il tema musicale di Granblue Fantasy: Relink, cantato da Nao Toyama, e ha annunciato che una demo gratuita sarà disponibile per PlayStation 5 e PlayStation 4 a gennaio 2024. Qui sotto ulteriori dettagli.

Granblue Fantasy Versus Rising: annunciati 2B, Vane, and Beatrix, con data per Lucillus

Tema Musicale

La canzone del tema principale di Granblue Fantasy: Relink è “Good Night, Good Morning”, cantata da Nao Toyama.

Bestie primordiali

Bestia primordiale Managarmr e Bestia primordiale Furycane. Bestia primordiale Excavallion e Bestia primordiale Vulkan Bolla

Personaggi nemici

Id e Lilith

Gallanza e Maglielle

Panoramica del gioco

Gameplay

Attraversate le isole nei cieli.

Un’esperienza di gioco d’azione variegata.

Modalità di assistenza disponibili.

Gioco online fino a quattro giocatori.

Oltre 100 missioni da affrontare.

Compresi i contenuti endgame!

Ricca personalizzazione del personaggio.

Un’abbondanza di missioni secondarie.

Collezionabili? Ci potete scommettere!

Nuovo personaggio

Cagliostro (doppiato da Sarah Anne Williams in inglese, Sakura Tange in giapponese)

Personaggi post-lancio (aggiornamento gratuito nell’aprile 2024)

Seofon (doppiato da Alejandro Saab in inglese, Junichi Suwabe in giapponese) e Tweyen (doppiata da Giselle Fernandez in inglese, Yuuko Minaguchi in giapponese)

Una demo giocabile di Granblue Fantasy: Relink è in arrivo sulle console PlayStation 5 e PlayStation 4 nel gennaio 2024.

Modalità Tutorial – Familiarizzate con i comandi. La padronanza inizia con l’acquisizione delle nozioni di base.

Modalità Storia – Un assaggio della storia principale. Scoprite cosa succederà nel gioco completo.

Modalità missione – È disponibile una selezione di missioni. Affrontatele da soli o con altri giocatori online.

Completando i contenuti della Modalità Storia e della Modalità Missioni si possono ottenere ricompense per il gioco completo.

Il gioco sarà presentato in anteprima l’11 gennaio 2024 quando qui in Italia saranno le 11 di mattina.

Granblue Fantasy Relink uscirà su PlayStation 5, PlayStation 4 e PC via Steam il 1° febbraio 2024.

