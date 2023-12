Epic Games Store: ecco il nuovo titolo gratuito

Il nuovo titolo gratuito dell’Epic Games Store è ora disponibile. Si tratta di Fallout 3 (nella sua Game of the Year Edition), celebre terzo capitolo della serie post-apocalittica, sviluppato da Bethesda Game Studios e uscito originariamente nel 2008 su PC, PlayStation 3 e Xbox 360: è possibile scaricarlo gratuitamente fino alle 17:00 di domani 24 dicembre, quando sarà sostituito da un altro titolo gratuito, ora ancora misterioso.

Questa la descrizione del gioco:

Con Fallout 3: Game of the Year Edition, vivrai il gioco più acclamato del 2008 come mai prima d’ora. Crea un personaggio e lasciati coinvolgere da un meraviglioso mondo post-apocalittico dove si combatte per la sopravvivenza. Fallout 3: Game of the Year Edition include tutti i DLC del gioco:

Operation: Anchorage – Entra in una simulazione militare e lotta per la liberazione di Anchorage, Alaska, contro l’invasione della Cina comunista.

The Pitt – Esplora le rovine post-apocalittiche di Pittsburgh in mezzo al conflitto tra gli schiavi e i loro padroni, i predoni.

Broken Steel – Arriva fino al livello 30 e chiudi la questione con quello che resta dell’Enclave insieme a Liberty Prime.

Point Lookout – Affronta una misteriosa avventura in una tetra palude lungo le coste del Maryland.

Mothership Zeta – Sconfiggi gli ostili rapitori alieni e fuggi dalla nave madre che orbita sopra la Zona Contaminata della Capitale.

Qui sotto il tweet di Epic Games Store che svela l’arrivo di Fallout 3 tra i giochi gratuiti per una giornata. Ricordiamo infine che ieri era disponibile Art of Rally.