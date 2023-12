Simpson Swatch: arriva l’ora del Natale a Springfield!

Simpson Swatch è l’ultima grande trovata della famiglia più gialla d’America, con buona pace degli immigrati clandestini cinesi di New York, per le festività di questo delizioso Christmas Time al sapore di american classic donuts! Mmmm ciambelle direbbe il caro vecchio Homer Simpson. Infatti è decisamente arrivata l’ora del Natale a Springfield! Grazie ad un accordo con il leggendario produttore di orologi svizzero Swatch, anche esso, come i Simpson, iconico degli anni ottanta e novanta, ecco che, in tutti i negozi a ridosso del Natale, arrivano ben tre modelli dedicati al celebre e longevo cartone animato che, come abbiamo detto in questa pagina, da poco ha superato le incredibili cifre di ben settecentocinquanta episodi e trentacinque stagioni (tutto scritto a lettere perché il SEO ignora i numeri). Mmmm SEO! No, caro Homer, non è una cosa da mangiare! Dal lontano 1987, infatti, la famiglia Simpson è diventata un vero classico della televisione, a partire dai Corti, della durata di un solo minuto trasmessi dal Tracey Ullman Show, fino ad una vera prima stagione nel 1989.

Simpson Swatch arriva nei negozi per festeggiare il Natale 2023 nel modo più giallo possibile! Se siete fan sfegatati di Bart, Maggie, Lisa, Marge, Homer, Nonno, Krusty e tutti gli altri, non potete perdere il regalo di Natale definitivo a tema Simpson. Ben tre, come dicevamo, i modelli disponibili per le festività, il primo, da uomo, di un colore rosso acceso e con la famiglia Simpson vestita a festa nel quadrante.

il secondo modello, da donna, si presenta invece di color celeste ed ha uno chassis, come di consueto, leggermente più piccolo, sempre con la famiglia Simpson disegnata mentre recita i canti di Natale sotto la neve, con Maggie che indossa il suo caratteristico cappottino a stellina visto nella serie. Il terzo, infine, di grandezza standard, non presenta nessun personaggio della serie, ma ritrae una deliziosa ciambella speciale natalizia con colori tendenti al rosa. Trovate maggiori informazioni sul sito ufficiale Swatch a questo LINK. Buon Natale con i Simpson!