God of War: in arrivo una remastered per i primi 3 capitoli?

God of War è un grande successo per Sony, soprattutto Ragnarok, che ha venduto oltre 15 milioni di unità in tutto il mondo e ha recentemente ricevuto l’acclamato DLC Valhalla. Tuttavia, alcuni hanno ancora nostalgia dei vecchi tempi di God of War, con Kratos che attraversa l’antica Grecia e combatte contro Zeus e il suo Pantheon.

È interessante notare che in futuro potremmo assistere a una rimasterizzazione della trilogia originale, secondo quanto dichiarato dal co-fondatore di XboxEra Nick Baker in un recente podcast. È in arrivo su PlayStation, anche se non è stato confermato se si tratterà di un’esclusiva per PS5 o se verrà lanciata anche su PS4. Baker inoltre non era “sicuro al 100%” che sarebbe stato annunciato nel 2024, né tantomeno lanciato nello stesso anno o nel 2025.

Una rimasterizzazione sarebbe interessante, dato che i primi due capitoli hanno ricevuto il trattamento HD con God of War Collection su PS3. Il terzo capitolo è stato lanciato nativamente sulla piattaforma ed è incluso nella God of War Saga (che comprende anche i primi due giochi e le versioni PS3 di Chains of Olympus e Ghost of Sparta). Come sempre, restate sintonizzati per ulteriori dettagli su questa presunta trilogia remaster.