Granblue Fantasy Relink: showcase annunciato per l’11 gennaio

Tra tutte le novità e gli annunci per Granblue Fantasy: Relink (trovate qui il nostro Provato), Cygames ha annunciato uno showcase per il gioco di ruolo d’azione. L’evento si svolgerà l’11 gennaio 2024 alle 2:00 PT (le 12:00 in Italia) e presenterà una procedura dettagliata e alcune parti di gameplay di una missione multiplayer.

Gli sviluppatori che appariranno durante l’ento includono il director Yasuyuki Kaji, il general director Tetsuya Fukuhara, il narrative director Sanshiro Hidaka e l’attore Yuki Ono, che doppia Gran e Lancillotto. Con una demo gratuita in arrivo il mese prossimo per PS4 e PS5, con alcune modalità Storia, modalità Quest e Tutorial con 11 personaggi giocabili. Il titolo presenta 19 personaggi giocabili al momento del lancio e oltre 100 missioni. Altri due personaggi, Seofon e Tweyen, verranno aggiunti gratuitamente nell’aprile 2024. Di seguito una panoramica tramite Steam:

Granblue Fantasy è ambientato nel mondo celeste, un regno di cieli sconfinati punteggiati da una miriade di isole fluttuanti. Nel gioco, interpreterai il ruolo del comandante di una ciurma di navigatori dei cieli. Al tuo fianco, il piccolo drago Vyrn e una ragazza dai poteri misteriosi di nome Lyria. Insieme a una variopinta banda di campioni e reietti, salperai in direzione di Estalucia, una leggendaria isola situata oltre i confini dei cieli. Nella contrada celeste di Zegagrande, dove ogni isola è protetta dalle poderose creature primordiali, il vento ha cominciato a portare strane voci su una misteriosa organizzazione nota come la Chiesa di Avia. Fai luce su un groviglio di intrighi che si estende oltre i confini di Zegagrande e preparati a partecipare allo scontro che deciderà il destino dell’intero mondo celeste.

Granblue Fantasy: Relink verrà lanciato il 1 febbraio 2024 per PS4, PS5 e PC.