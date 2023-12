Like a Dragon Infinite Wealth non sarà rilasciato su Game Pass, al momento

La produzione di Ryu Ga Gotoku Studio nel 2023 è stata piuttosto impressionante, con Like a Dragon: Ishin! e Like a Dragon Gaiden The Man Who Erased His Name (trovate qui la nostra Recensione), ottenendo consensi. Entrambi i titoli sono arrivati ​​al Game Pass, quest’ultimo è stato addirittura lanciato dal day one. Tuttavia, il prossimo titolo principale dello studio, Like a Dragon: Infinite Wealth, non seguirà l’esempio. Parlando con Automaton-Media, il director di RGG Studio Masayoshi Yokoyama ha dichiarato:

Al momento, non ci sono piani per l’arrivo di Infinite Wealth su Game Pass. Lanciare Like a Dragon Gaiden sul servizio è stato come “consegnare agli utenti stranieri il nostro biglietto da visita” e suscitare l’interesse di nuovi giocatori. Questo è collegato a ciò che ho menzionato prima, ma per Gaiden ho pensato a Game Pass come un modo per “consegnare agli utenti stranieri il nostro biglietto da visita” – in altre parole, permettere ai giocatori nuovi alla serie di godersi il gioco e conoscere Kiryu. Game Pass si è rivelato un ottimo metodo per invitare nuovi utenti a interagire con la serie.

Articoli Consigliati Honkai Star Rail: trailer sulle abilità di Ruan Mei Front Mission 1st Remake: annunciato il DLC “Mercenari” con modalità multigiocatore

È comprensibile il motivo per cui Like a Dragon: Infinite Wealth non arriverà nel servizio in abbonamento, dato che è il primo titolo Sega da 70 dollari e il gioco più lungo della serie. Pertanto, ha senso utilizzare altri titoli per generare clamore. Anche sviluppatori come Larian Studios non opteranno per Game Pass con Baldur’s Gate 3, cosa che Yokoyama capisce e afferma:

Capisco molto bene il ragionamento dietro la loro decisione. Penso che ogni titolo abbia i propri obiettivi e i propri modi adatti per essere fornito agli utenti.

Like a Dragon: Infinite Wealth uscirà il 26 gennaio 2024 per Xbox Series X/S, Xbox One, PS4, PS5 e PC. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.