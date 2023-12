Front Mission 1st Remake: annunciato il DLC “Mercenari” con modalità multigiocatore

L’editore Forever Entertainment e lo sviluppatore MegaPixel Studio hanno annunciato l’aggiornamento “Mercenari” per FRONT MISSION 1st: Remake, un aggiornamento gratuito in uscita nel 2024 che aggiunge nuovi scenari per giocatore singolo, una modalità hot-seat multiplayer locale, nuovi mercenari e un nuovo carattere di comandante. Di seguito i dettagli del nuovo aggiornamento:

Nuovi scenari per giocatore singolo – Con l’aggiornamento arriverà un’entusiasmante serie di nuovi scenari per giocatore singolo, ognuno realizzato con cura per fornire una vasta gamma di sfide e narrazioni avvincenti. Queste nuove missioni offrono un’esperienza di gioco in solitario accattivante, espandendo al tempo stesso il gameplay con nuovi tipi di tessere terreno.

Modalità multigiocatore locale Hot-Seat : entra in azione con la modalità multigiocatore locale con funzionalità hot-seat! Sfida i tuoi amici in una scaramuccia e dimostra la tua superiorità tattica su mappe nuove di zecca.

Nuovi mercenari e un personaggio comandante : incontra un elenco di personaggi completamente nuovo, incluso il personaggio comandante, il cui ruolo è quello di introdurti al nuovo aggiornamento e riunire la migliore squadra possibile di mercenari.

Di seguito una panoramica del gioco:

Articoli Consigliati Honkai Star Rail: trailer sulle abilità di Ruan Mei Like a Dragon Infinite Wealth non sarà rilasciato su Game Pass, al momento

Gioca nei panni di un membro dell’O.C.U. o dell’U.C.S., personalizza il tuo Wanzer e usa strategicamente la tua potenza di fuoco e il terreno per avere la meglio sui tuoi avversari. Nell’anno 2090, i conflitti mondiali vengono combattuti utilizzando gigantesche macchine da guerra chiamate Wanzers. L’isola di Huffman, l’unico luogo in cui l’Unione Cooperativa Oceania (O.C.U.) e gli Stati Continentali Unificati (U.C.S.) condividono un confine terrestre, è un focolaio di conflitti. Un plotone di ricognizione dell’O.C.U., guidato dal capitano Royd Clive, è incaricato di indagare su un impianto di munizioni degli Stati Uniti. Subiscono un’imboscata dai Wanzers dell’U.C.S., scatenando una serie di eventi che fanno precipitare l’intera isola in guerra.

Front Mission 1St Remake è disponibile su PlayStation 5 e Xbox Series X/S e Xbox One. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.